Savršeno mekane knedle za supu ne zavise od komplikovanog recepta, već od nekoliko jednostavnih pravila koja prave ogromnu razliku u teksturi i ukusu.

Osnov svega je pravi odnos sastojaka. Na jedno jaje srednje veličine idealno je dodati 4 do 5 punih kašika griza. Ta mera daje balans između čvrstine i mekoće, pa knedle će držati oblik, ali će ostati lagane i vazdušaste. Važno je da se griz dodaje postepeno i da se smesa meša viljuškom, jer se tako zadržava vazduh u jajetu, što je ključno za mekan rezultat.

Još jedan mali trik koji pravi veliku razliku jeste dodatak masti ili maslaca. Dovoljno je pola kafene kašičice da knedle budu mekše i da ne očvrsnu čak ni kada se supa podgreva. Ako se preskoči ovaj korak ili koristi ulje, tekstura može biti pomalo žilava.

Jedna od najčešćih grešaka je nestrpljenje. Kada se smesa umuti, potrebno je da odstoji barem 10 do 15 minuta. Tokom tog vremena griz upija tečnost i nabubri, što omogućava da knedle kasnije budu pravilne i kompaktne, a ne da se raspadnu.

Takođe je važno obratiti pažnju na temperaturu supe. Knedle nikada ne treba ubacivati u supu koja jako ključa, jer će ih snažni mehurići razbiti. Najbolje je da supa bude tiha, tek blago da vri. Kašičicu je dobro prethodno umočiti u toplu supu kako bi smesa lakše skliznula i zadržala oblik. Ne treba puniti celu kašiku, jer knedle tokom kuvanja narastu.

Kada se ubace, šerpu je najbolje poklopiti i kuvati ih na laganoj vatri oko deset minuta. Zapravo, više se pare nego što se kuvaju, što im daje onu prepoznatljivu mekoću.

Ako se desi da se knedle raspadaju, to je znak da je smesa bila previše retka ili da je supa bila previše jaka. U tom slučaju dovoljno je dodati još malo griza i smanjiti temperaturu. Ako su, pak, ispale tvrde, malo tečnosti može pomoći da se smesa opusti i vrati u idealno stanje.

Kada se ispoštuju ove sitnice, knedle svaki put uspevaju, pa budu mekane, lagane i baš onakve kakve pamtimo iz domaće kuhinje.