Ne vadite mladi krompir samo zato što je stigao jul. Pravi trenutak zavisi od sorte i vremenskih uslova, pa je mnogo važnije posmatrati biljku nego datum.

Kako prepoznati da je mladi krompir spreman

Prvi znak je završetak cvetanja. Kada krompir precveta, možete pažljivo razgrnuti zemlju uz ivicu jednog bokora i proveriti veličinu krtola.

Na idealan trenutak za vađenje ukazuju četiri znaka:

donji listovi počinju blago da žute;

bokor više nije bujan kao početkom leta;

krtole su veće od kokošijeg jajeta;

pokožica je veoma tanka i lako se skida prstima.

Mladi krompir nije za zimnicu

Ako se pokožica lako skida, to znači da je krompir mlad i odličan za kuvanje ili pečenje, ali nije pogodan za dugo skladištenje. Zbog velike količine vlage brzo gubi kvalitet, pa treba vaditi samo onoliko koliko ćete odmah potrošiti.

Zašto ne treba žuriti

Ako krompir izvadite prerano, krtole neće stići da narastu, a oštećivanje korena usred vegetacije može da uspori razvoj cele biljke i smanji ukupan prinos na kraju sezone. Ako želite da probate mladi krompir, dovoljno je da iz jednog bokora izvadite nekoliko većih krtola, a ostatak ostavite da nastavi da raste još dve do tri nedelje.

Kako pravilno vaditi krompir

Najbolje je vaditi ga po suvom vremenu, rano ujutru ili predveče. Posle kiše zemlja se lepi za krtole i povećava rizik od oštećenja tanke pokožice.

Preporučuje se korišćenje baštenskih vila umesto ašova, kako se krompir ne bi presekao. Vila treba zabosti malo dalje od stabljike, pažljivo podići zemlju i rukom izvaditi krtole. Mladi krompir nije potrebno guliti nožem - dovoljno je dobro ga oprati i četkom skinuti tanku pokožicu.

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