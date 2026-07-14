Dom i saveti
Kada vaditi krompir u julu: Ne gledajte u kalendar, već u biljku
Ako krompir izvadite prerano, krtole neće stići da narastu, a oštećivanje korena usred vegetacije može da uspori razvoj cele biljke
Dom i saveti
Najnovije
Najčitanije
22min
Kuvarica u čuvenoj beogradskoj kafani otkrila najbolji recept za punjene paprike! Zamenite pirinač ovim povrćem i biće još ukusnije
31min
Ovaj deo tela gotovo niko ne pere kako treba: Lekari upozoravaju da se tu skuplja najviše bakterija
1D
Ovo voće spašava organizam na +40: Lekari kažu da je jedna namirnica ubedljivo najbolji izbor tokom vrelih dana
1D
Štedi vreme i živce: Žute fleke u WC šolji nestaju gotovo same, treba vam jedan sastojak koji imate u kuhinji
1D
Kakva bronza i srebro, njima stiže zlatni period u životu: U narednih mesec dana 3 znaka Zodijaka će radovati kao nikad do sad
1D
Ne bacajte pare na hemiju, od ovoga se lice preporodi: Kako napraviti piling kod kuće, evo zašto je dobar?
DOM I SAVETI
Šta joj bi da proba ovo?
VLAGA U STANU PRAVI HAOS
NOSTALGIJA
Komentari (0)