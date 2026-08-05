Kada se pomene italijanska kuhinja, većina odmah pomisli na bogate sosove i dugačku listu sastojaka. Međutim, jedno od najpoznatijih jela nastalo je upravo iz siromašne narodne kuhinje i pravi se od svega tri sastojka.

Reč je o čuvenim špagetama cacio e pepe, specijalitetu iz Rima koji postoji više od dva veka. Njegovo ime u prevodu znači "sir i biber", a upravo su to, uz testeninu, jedini sastojci koji su vam potrebni.

Ovaj recept nekada su pripremali pastiri na dugim putovanjima jer su tvrdi ovčji sir, biber i suva testenina mogli dugo da stoje bez kvarenja. Danas se smatra jednim od simbola rimske kuhinje i služi se u najboljim italijanskim restoranima.

Sastojci

400 g špageta

150 g sitno narendanog pekorino romano sira

2 kašičice sveže mlevenog crnog bibera

Priprema

Skuvajte špagete u dosta posoljene vode, ali ih izvadite minut pre nego što su potpuno gotove. Sačuvajte oko dve šolje vode u kojoj se testenina kuvala.

U većem tiganju kratko propržite sveže mleveni biber, tek toliko da zamiriše. Dodajte nekoliko kutlača vode od testenine.

Posebno pomešajte narendani pekorino sa malo mlake vode od kuvanja dok ne dobijete glatku kremastu smesu.

Špagete prebacite u tiganj, dobro promešajte, sklonite sa vatre i dodajte krem od sira. Mešajte energično dok se ne dobije svilenkast sos koji obavija svaku testeninu. Po potrebi dodajte još malo vode od kuvanja.

Tajna savršenog ukusa

Najvažnije je da sir ne dodajete dok je tiganj na jakoj vatri, jer će se zgrudvati umesto da napravi kremasti sos. Upravo voda u kojoj se kuvala testenina, bogata skrobom, povezuje sir i biber u prepoznatljivu kremastu teksturu.

U Italiji će vam reći da se pravi cacio e pepe ne pravi sa parmezanom, već isključivo sa pekorino romano sirom. Zato, ako želite autentičan ukus star više od 200 godina, vredi potražiti upravo taj sir.