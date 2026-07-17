Dodaci ishrani često se reklamiraju kao prirodni i bezbedni, posebno oni koji obećavaju "detoksikaciju" organizma. No hepatolozi upozoravaju da pojedini suplementi mogu ozbiljno naštetiti jetri, a broj slučajeva otkazivanja jetre povezanih s dodacima ishrani poslednjih decenija je znatno porastao. "Većina ljudi misli da 'prirodno' znači i 'sigurno', ali jetra mora preraditi svaki dodatak koji unesete u organizam", upozorava dr. Džejms Park za Parade.

Lekari posebno upozoravaju na vitamin A u obliku dodataka ishrani. Prema rečima hepatologa dr. Varuna Saksene, dugotrajno uzimanje visokih doza može uzrokovati nakupljanje masnoće u jetri, cirozu, pa čak i otkazivnaje organa. "Može doći i do potpunog otkazivanja jetre. To znači da organ prestaje s radom i pacijenta može spasiti jedino transplantacija", ističe lekar.

Problem nastaje kada se uzima bez potrebe

Dr. Abdul Nadir objašnjava da je vitamin A važan nutrijent i da ga neki ljudi zbog određenih bolesti ili operacija moraju uzimati, ali isključivo pod lekarskim nadzorom. Problem nastaje kada ga uzimaju osobe koje nemaju manjak. "Kada se vitamin A uzima iako ne postoji manjak u organizmu, može se nakupljati u jetri te uzrokovati upalu i stvaranje masnih naslaga", kaže dr. Nadir.

Lekari upozoravaju da se preporučena količina lako može premašiti ako se istovremeno uzima više različitih dodataka ishrani. "Do oštećenja jetre može doći i kada ljudi nesvesno kombinuju nekoliko proizvoda", upozorava dr. Brajan T. Li, dodajući da se vitamin A često nalazi u multivitaminima te dodacima za kožu i imunitet.

Hepatolozi naglašavaju da većina ljudi dovoljne količine vitamina A može uneti ishranom, na primer iz šargarepe, batata, bundeve, spanaća, jaja, mlečnih proizvoda i ribe. Istovremeno upozoravaju da ne postoje dokazano sigurni suplementi za "detoks" jetre.

"Na tržištu ne postoje sigurni dodaci ishrani koji su namenjeni jetri", poručuje dr. Saksena, dok dr. Park zaključuje: "Svake godine susrećem pacijente s teškim oštećenjima jetre. Uzimali su preparate za 'detoks' i mislili da čine nešto dobro za svoj organ."

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