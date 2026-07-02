Obožavam kajsije. Za mene leto znači bazen, beskonačne večere, popodnevna dremanja, plažu, čokoladni sladoled… i kajsije (bolje zrele nego zelene). Njihov ukus mi ublaži želju za slatkim i poprilično me zasite. Naravno, uz toliko čulnih užitaka, trebala mi je potvrda nutricioniste o njihovim drugim koristima za telo. I stvarno ih imaju. Divne su, i obiluju brojnim dobrobitima, rekla mi je Itziar Digón.

Bogate su vlaknima (što je jako važno za nadut stomak).

To je jedna od najvećih prednosti ovog voća. Bogate su i topivim i netopivim vlaknima, pa su dobre za crevni tranzit. Osim toga, hrane našu mikrobiotu, pa su uvek dobrodošle, kaže Digón. Naime, nadutost stomaka je prilično raširen problem kod žena koji se leti još pogoršava zbog zadržavanja tečnosti uzrokovanog vrućinom. Protiv toga pomaže odgovarajući unos vlakana (kažemo odgovarajući jer i višak i manjak vlakana može da uzrokuje nadutost). Nutricionistkinja Laura Parada takođe ističe da kajsije poboljšavaju probavu i pokretljivost creva, a time i zatvor. Posebno sušene kajsije mogu dodatno da pomognu u ublažavanju zatvora zbog visokog sadržaja vlakana i većeg procenta prirodnih šećera koje sadrže, dodaje.

Ublažavaju zadržavanje tečnosti

Još jedna dobra vest u toplim danima. Kajsije sadrže i kalijum, koji ima diuretski efekat i poboljšava zadržavanje tečnosti, napominje Parada. Ističe i sadržaj organskih kiselina poput jabučne i limunske koje pomažu probavi, zdravlju creva i apsorpciji nutrijenata. Iako treba napomenuti da se količina tih kiselina smanjuje sazrevanjem ploda. Zbog svega toga, uključivanje kajsija u doručak ili međuobrok odlična je strategija za lakšu probavu i smanjenje zadržavanja tečnosti (zaista funkcioniše!).

Niskokalorične i sa malo fruktoze

Digón potvrđuje i da su kajsije niskokalorične (jedna kajsija ima oko 20 kalorija), pa bi 3 kajsije odgovarale jednoj od tri preporučene dnevne porcije voća. Parada tome dodaje i podatke o ugljenim hidratima: Na 100 grama svežeg jestivog dela, kajsije sadrže 9,5 grama ugljenih hidrata. U poređenju sa drugim voćem, imaju prilično nizak energetski unos, s obzirom na visok procenat vode i skroman procenat ugljenih hidrata. Osim toga, sadrže malo fruktoze (voćnog šećera), pa su, kako kaže Digón, izuzetno preporučljive za ublažavanje crevnih upala koje se često manifestuju i kao nadut stomak o kojem smo ranije govorili.

Briga o mikrobioti (i mozgu)

Digón je to već spomenula u slučaju kajsija, dobre su za mikrobiotu, a to potvrđuje i farmaceutkinja Irache Alonso, osnivačica kluba Well-feeling. Kada konzumiramo hranu bogatu vlaknima, naša crevna mikrobiota sudeluje u procesu fermentacije, pri kojem se oslobađaju kratkolančane masne kiseline. One pomažu u smanjenju neuroinflamacije i podstiču emocionalnu ravnotežu te prevenciju neurodegenerativnih poremećaja.

Visok procenat beta-karotena (dobro za kožu)

Kajsije su bogate beta-karotenom, koji se po potrebi pretvara u vitamin A u našem telu. Upravo zato ih dermatolozi često preporučuju, posebno kada želimo zdravu preplanulost i snažnu, otpornu kožu. Dr. Mar Mira iz klinike Mira + Cueto redovno ih uključuje u svoje antioksidativne prehrambene planove. Jedan su od glavnih izvora provitamina A, ključnog za podsticanje i produženje preplanulosti, objašnjava. I dr. María José Crispín iz klinike Menorca ističe njihov visok sadržaj beta-karotena, prirodnih pigmenata sa antioksidativnim delovanjem koji podstiču stvaranje melanina – i njihovu prikladnost za pripremu kože za sunce. Jasno je: kajsije su sve što vam treba.

Ko ne sme da jede kajsije?

Kajsije su bogate kalijumom, mineralom koji takođe služi kao elektrolit. On je odgovoran za slanje nervnih signala i regulisanje mišićnih kontrakcija i ravnoteže tečnosti. Dve kajsije (70 grama) obezbeđuju 181 mg ovog minerala, što je 4 odsto dnevnih potreba. S obzirom da kalijum blisko sarađuje sa natrijumom kako bi održao ravnotežu tečnosti, adekvatan unos može da pomogne u sprečavanju nadimanja i održavanju zdravog krvnog pritiska.

Jedna analiza 33 studije otkrila je da ishrana bogata kalijumom značajno smanjuje krvni pritisak i rezultira 24 odsto manjim rizikom od moždanog udara. Međutim, važno je napomenuti da osobe koje imaju kardiovaskulrne ili bubrežne probleme ne treba da unose previše ovog voća, a najbolje bi bilo da ih potpuno izbegavaju. Posebno ako su na redovnoj terapiji.