Prema astrološkim prognozama, jedan znak horoskopa danas može imati težak dan. Umor, napetost i problemi sa bliskim ljudima mogli bi da utiču na raspoloženje.

Astrolozi savetuju Vodolije da ne donose ishitrene odluke danas, da se klone svađa i da budu strpljive.

Današnji planetarni uticaji mogu doneti osećaj iscrpljenosti, ali i niz sitnih neprijatnosti. Mogući su problemi sa mobilnim telefonom, računarom ili drugim elektronskim uređajima, kao i nesporazumi u komunikaciji sa članovima porodice, ljubavnim partnerom ili prijateljima.

Na ljubavnom planu partner može biti ljut, povučen ili će oboma biti potrebno više prostora. Slobodne Vodolije danas ne bi trebalo da žure sa novim poznanstvima niti da donose zaključke na osnovu prvog utiska.

Astrolozi savetuju da izbegavate rasprave koje nisu neophodne, kao i veće kupovine, posebno kada je reč o elektronici. Umesto toga, iskoristite dan za odmor, opuštanje i punjenje baterija.

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