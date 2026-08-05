Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju svakodnevno prate brojnost komaraca i rade na njihovom suzbijanju, ali uprkos tome oni kidišu na ljude.

Koliko god vam smetali, ne preporučuje se korišćenje toksičnih sredstava da se zaštitite jer oni na duge staze mogu doneti ljudskom organizmu više štete nego koristi. Zato su se kao idealni pokazali prirodni repelenti koji su potpuno neškodljivi za zdravlje, a pritom i ne manje efikasni hemijski. Predlažemo vam neke od proverenih metoda kako da se rešite krvopija prirodnim sredstvima.

Napravite zamku od flaše

Odsecite vrh plastične flaše od dve litre, a donji deo obmotajte crnom tkaninom jer crna boja privlači komarce. Rastopite 50 grama šećera u dva litra vruće vode, a kad se ohladi, ulijte u flašu. Sipajte u vodu kašiku svežeg izmrvljenog kvasca. Odsečeni vrh flaše stavite naopako u bocu tako da između grlića i tečnosti ostane malo prostora. Komarce će privući miris fermentisanog kvasca, a kada jednom uđu u ovu klopku, izlaska im nema.

Zaštitite prostor biljkama

Čak i ako niste vični uzgajanju biljaka, postoje one od kojih komarci beže glavom bez obzira. Čak ne morate da ih gajite kao saksijske biljke, možete ih staviti sveže ubrane na prozore i kraj vrata. Komarci ne podnose miris bosiljka, mačje trave, zdravca i nevena. Kao prva pomoć u kući poslužiće mirisni štapići s aromom cimeta, limunove trave, lavande, čajevca ili ruzmarina.

Sprejovi od prirodnih sastojaka

Podvrsta limunove trave je najbolje sredstvo za zaštitu od insekata, posebno od komaraca. Eterično ulje citronele pomešajte s malo maslinovog ulja i utrljajte na kožu neposredno pre izlaska iz kuće. Ulje od čajevca odbija ne samo komarce već i razne druge bube, pa je odlično sredstvo ukoliko idete u prirodu. U bocu s raspršivačem ulijte 60 mililtara ulja čajevca i dodajte dvaput više destilovane vode. Promućkajte pre upotrebe i koristite na svakih sat vremena.

Ulje drveta nim ima antivirusna i antibakterijska svojstava. Dokazano je da pomešano s kokosovim uljem pruža odličnu zaštitu od komaraca koji prenose malariju.

Eterično ulje lavande važi za izuzetan repelent. Ono ne samo da sprečava ubode komaraca već može i da ublaži svrab od ujeda. Budući vrlo nežno, razblaženog ga možete koristiti i za bebinu kožu. Zašto ne biste probali da napravite domaće ulje lavande? Tamnu teglu napunite suvim cvetovima lavande i dospite biljno ulje. Dobro zatvorite, pa promućkajte sadržaj svaka tri dana. Nakon 40 dana procedite i koristite.

Prva pomoć nakon uboda

Mesto gde vas je ubo komarac možete namazati rastvorom sode bikarbone, limuna ili istrljati korom banane i time sprečiti iritaciju i svrab.