Koliko puta ste skinuli jastučnicu i pomislili: "Jao, kako je požuteo." Iako ga redovno oblačimo u čistu posteljinu, sam jastuk vremenom upije znoj, vlagu i prašinu, pa izgubi onu lepu belinu koju je imao kada smo ga kupili.

Mnogi tada odmah pomisle da je vreme za novi jastuk.

Ali naše bake nisu tako razmišljale.

Moja baka Mara je uvek govorila: "Ne bacaj dok ne probaš da opereš kako treba." I zaista, imala je svoj mali trik zbog kog su joj jastuci godinama izgledali gotovo kao novi.

Zašto jastuci požute?

Nije u pitanju prljavština koju vidimo golim okom.

Tokom noći telo se znoji, koža prirodno luči masnoću, a na jastuku ostaju i tragovi vlage, prašine i sitnih nečistoća. Sve to vremenom ostavlja žute fleke koje običnim pranjem često ne mogu potpuno da nestanu.

Zato mnogi misle da im nema spasa.

Mešavina koja vraća belinu

Ako oznaka na jastuku dozvoljava mašinsko pranje, možete isprobati mešavinu koju su domaćice godinama koristile za dubinsko pranje.

Biće vam potrebno:

1 šolja deterdženta za sudove

1 šolja praška za veš

1 šolja izbeljivača

pola šolje boraksa

Pre nego što uključite mašinu, obavezno proverite etiketu na jastuku kako biste izabrali odgovarajuću temperaturu.

Najbolje je da u bubanj stavite dva jastuka ili uz jedan dodate ćebe ili peškire, kako bi mašina bila ravnomerno opterećena.

Izaberite duži program pranja, a kada se završi, uključite još jedno ispiranje kako biste bili sigurni da su svi ostaci sredstava uklonjeni.

Ako su problem samo fleke, postoji i lakše rešenje

Ne morate svaki put prati ceo jastuk.

Ako želite da uklonite samo žute mrlje ili tragove od znoja, poprskajte ih alkoholnim sirćetom i ostavite da odstoji petnaestak minuta.

Zatim nežno istrljajte sunđerom natopljenim blagom sapunicom i ostavite da se osuši.

Kod jastuka od memorijske pene budite oprezni. Njih ne treba natapati, već fleke čistite isključivo blagom sapunicom.

Jedna navika zbog koje će jastuci duže ostati beli

Naše bake su imale još jedan trik.

Kad god je bilo sunčano vreme, iznosile su jastuke napolje da se dobro provetre. Sunce i svež vazduh pomagali su da se ukloni višak vlage i neprijatni mirisi, pa su jastuci mnogo duže ostajali sveži.

Možda danas imamo mnogo više sredstava za čišćenje nego nekada, ali neke stare navike i dalje daju najbolje rezultate.

Ako vaš jastuk nije izgubio oblik i još je udoban za spavanje, možda mu zaista nije potreban put do kontejnera. Dovoljno je jedno dobro pranje i malo strpljenja da ponovo izgleda gotovo kao nov.