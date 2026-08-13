Od sićušnih voćnih mušica do odvratno debelih bubašvaba, borba sa kućnim štetočinama je prilično česta pojava. Međutim, možda ćete se naći u ratu sa insektima mnogo češće nego drugi, posebno ako u domu imate neke neprijatne mirise koji ih privlače.

Stvari poput prepune kante za smeće ili prolivenog pića su očigledne — i dovoljno jednostavne za rešavanje — ali verovatno postoje i neki neupadljivi kućni mirisi o kojima možda ne razmišljate. Razmotrite ove česte krivce.

Hrana za kućne ljubimce

Hrana za kućne ljubimce ljudima možda ne zvuči apetitlihi, ali vaše čupave loptice obožavaju te granule — a obožavaju ih i štetočine. Bilo da je u pitanju loše zatvorena kesa ili činija hrane ostavljena da ljubimci grickaju tokom dana, stvorenja će dotrčati čim je nanuše.

„Bubašvabe, štetočine iz špajza poput bakrenastog brašnenog moljca, kao i pacovi i mišići, jednostavno ne mogu da odole njenoj privlačnoj aromi“, kaže Ed Dolšun, stručnjak za kontrolu štetočina i potpredsednik kompanije ,,Catchmaster". „Izuzetno je važno da suvu hranu za kućne ljubimce odložite u posude otporne na štetočine čim je donesete kući.“ Takođe, svakodnevno perite činije za hranu i vodu vašeg ljubimca i odmah očistite sve granule koje su ispale van činija.

Kante za reciklažu

„Kante za reciklažu mogu izazvati neželjene mirise, posebno kada su pune limenki, tegli i flaša u kojima je ostalo još malo ostataka“, objašnjava Majkl Ferčak, suosnivač brenda netoksičnih kućnih potrepština ,,Public Goods".

Perite ih najmanje jednom nedeljno kako biste štetočine držali podalje. „Držanje spreja za dezodorisanje na bazi mineralnih soli u blizini, za brzo prskanje direktno u kantu, neutrališe miris na samom izvoru umesto da ga samo maskira mirisima“, kaže Ferčak.

Smrdljive vodovodne instalacije

Sudopera, toaleti i lavaboi u kupatilu proizvode neprijatne mirise koje ljudi ne vole, a bube obožavaju. Mast, čestice hrane, bakterije i druge ne tako lepe stvari nakupljaju se u ovim vlažnim prostorima i stvaraju ljigavi bioflm koji privlači odvodne mušice, voćne mušice, bubašvabe i druge insekte, upozorava Mark Elefson, osnivač kompanije ,,Prodigy Sewer and Drain".

„Da biste to rešili, koristite enzimski tretman za odvode za redovno održavanje, a ako se mušice stalno vraćaju, pozovite profesionalce da očiste cev“, sugeriše on. Dodaje: „Još jedan uzrok je kanalizacioni gas koji dopire iz isušenog sifona (P-trap) u podnom odvodu, gostinskom kupatilu ili tuš-kabini u podrumu koja se retko koristi. Taj miris pokvarenih jaja znači da postoji otvoren put do kanalizacije, a bubašvabe i mušice će to tretirati kao ulazna vrata.“

Rešenje je besplatno: sipajte litar vode u neorišćene odvode jednom mesečno. Ako miris i dalje traje, pozovite profesionalca da proveri da li je zaptivka otkazala ili postoji problem sa ventilacijom.

Slatki parfemi i losioni

Nemojte kriviti glasnika, ali vaši omiljeni parfemi i losioni možda privlače neželjene štetočine — posebno pčele i ose — u vaš dom. Mirišljave sveće mogu imati sličan efekat.

„Slatki miris parfema oponaša miris nektara i zrelog voća kojim se prirodno hrane“, objašnjava Džef Šumaker, stručnjak za kontrolu štetočina i vlasnik kompanije ,,All-Safe Pest and Termite". On preporučuje da ne nosite ove proizvode ako idete napolje i da očistite sve ostatke koji se mogu preneti na odeću, safe ili radne površine.

Nakupljanje kuhinjske masnoće

Masnoća koju stvara vaša ploča za kuvanje prska dalje nego što mislite po kuhinji, prekrivajući obližnje površine i lepeći se za sam šporet. To je takođe nešto što se lako previdi jer se sloj nakuplja postepeno i uglavnom je nevidljiv.

„Čak i za domaće kuvare koji naviknuto čiste dok kuvaju, uglovi i pukotine na šporetu često budu zanemareni“, kaže Alan Bosel, stručnjak za kontrolu štetočina i menadžer operacija u kompaniji ,,Bed Bug Exterminator". „Ovo može privući štetočine poput muva, bubašvaba, mrava, pa čak i glodara ako se ostavi netaknuto dovoljno dugo.“

Neka vam pređe u naviku da temeljno očistite šporet — i sve njegove uglove i pukotine — nakon svake upotrebe. Takođe očistite police, aspirator i druge obližnje površine.

Voće koje zri

Banane, šljive, paradajz i drugo voće nastavljaju da zreju i nakon što su ubrani, a ovaj proces emituje miris koji je ozloglašen po tome što privlači voćne mušice, mrave, pa čak i ose. Pod određenim okolnostima mogu biti privlačni i glodarima.

„Prezrelo voće čuvajte u zatvorenoj posudi ako ga držite na radnoj površini. Još bolja opcija je da ga pojedete kako zri, ili da ga zamrznete na vrhuncu zrelosti za upotrebu neki drugi dan“, savetuje Dolšun.

Još jedan profesionalni savet je da operete voće čim ga donesete kući iz prodavnice. Dolšun kaže da plodovi mogu nositi insekte i njihova sitna jaja, koja se izlegu u odgovarajućim uslovima.

Sunđeri i žice za ribanje

Možda to ne vidite, ali sunđeri i žice za ribanje su mnogo prljaviji nego što mislite.

„Kada stoje vlažni, zadržavaju čestice hrane i postaju leglo bakterija i mirisa koje vi možda ne primećujete, ali štetočine definitivno primećuju“, objašnjava Ferčak. On preporučuje da svoj sunđer ubacite u mašinu za pranje sudova na pun ciklus svakih nekoliko dana. „Toplota pomaže u ubijanju bakterija, smanjuje miris i omogućava vam da duže koristite isti sunđer umesto da ga stalno menjate.“

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