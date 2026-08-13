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Imate bubašvabe u kući? Stavite ovo i gledajte kako nestaju zauvek!

Evo kako da oterate bubašvabe.

Autor:  Vesna Vukadinović
13.08.2026.18:04
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Imate bubašvabe u kući? Stavite ovo i gledajte kako nestaju zauvek!
Foto: Shutterstock | New Africa
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Foto: Shutterstock | Eduard Valentinov/Shutterstock
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Bubašvabe su dosadne, ali nisu neuništive. Vole mračna i vlažna mesta, pa se najčešće sakriju iza kuhinjskih elemenata, peći, sudopere, u odvodu kupatila ili u pukotinama zidova i podova. 
 
U kuće i stanove ih privlači miris hrane, pa je glavni preduslov za sprečavanje njihovog dolaska čista kuća. Zato nikada ne ostavljajte hranu na radnim površinama u kuhinji i stolu, posebno ako je niste spakovali u posudu s poklopcem.
 
Kante za đubre uvek držite dobro zatvorenim i redovno bacajte đubre iz kuće.
 
Ako ipak bubašvabe dođu u vašu kuću, postoje prirodni načini na koje ih možete oterati. To su:
 
 
Soda bikarbona

Pospite sodu bikarbonu po sitno iseckanom crnom luku i ostavite na mesta na kojima ste videli bubašvabe. Takav mamac kod bubašvaba izaziva gasove koji su za njih smrtonosni.

Omekšivač za veš

Pomešajte malo omekšivača za veš, deterdženta za sudove i vodu. Baka Radmila tvrdi da to sredstvo bubašvabe ne mogu da prežive.

Limunov sok

Napravite limunadu bez šećera i poprskajte površine na kojima ste videli bubašvabe. S obzirom na to da ne vole miris i ukus citrusa, naći će neko drugo mesto za život. Možete koristiti i eterična ulja citrusa koja imaju jači miris.

Video:

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