Imate bubašvabe u kući? Stavite ovo i gledajte kako nestaju zauvek!

Pospite sodu bikarbonu po sitno iseckanom crnom luku i ostavite na mesta na kojima ste videli bubašvabe. Takav mamac kod bubašvaba izaziva gasove koji su za njih smrtonosni.

Omekšivač za veš

Pomešajte malo omekšivača za veš, deterdženta za sudove i vodu. Baka Radmila tvrdi da to sredstvo bubašvabe ne mogu da prežive.

Limunov sok

Napravite limunadu bez šećera i poprskajte površine na kojima ste videli bubašvabe. S obzirom na to da ne vole miris i ukus citrusa, naći će neko drugo mesto za život. Možete koristiti i eterična ulja citrusa koja imaju jači miris.

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