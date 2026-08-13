Ova ledena torta od keksa idealno je rešenje za tople dane. Priprema se za svega 15 minuta, nakon čega je potrebno samo da se dobro ohladi.

Kombinacija keksa, sladoleda i voća donosi upravo ono što leti najviše prija, hladan, kremast i osvežavajući desert.

Priprema je jednostavna i bez komplikovanja i dugog boravka u kuhinji. Kada je poslužite, teško je odoleti samo jednom parčetu.

Ledena torta od keksa koja se pravi za 15 minuta

Za ovu poslasticu potrebno je svega nekoliko sastojaka:

250 g hrskavog keksa

3 kašičice otopljenog putera

1,5 l blago omekšalog sladoleda

200 g bobičastog voća

Prednost ovog recepta je i u tome što ga lako možete prilagoditi svom ukusu. Umesto sladoleda od vanile možete koristiti čokoladu ili jagodu, dok izbor voća možete prilagoditi onome što trenutno imate kod kuće.

Priprema

Oko deset keksića sameljite u blenderu ili ih stavite u kesu i usitnite oklagijom. Dodajte otopljeni puter i dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine.

Dobijenu smesu rasporedite po dnu kalupa i pažljivo je utisnite kako biste napravili čvrstu podlogu. Preko podloge možete poređati još nekoliko celih keksića, a zatim dodajte sladoled.

Sladoled ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi da malo omekša, a potom ga ravnomerno rasporedite preko keksa. Važno je da se ne otopi u potpunosti, već samo toliko da može lako da se razmaže.

Na kraju preko sladoleda rasporedite bobičasto voće i desert je spreman za zamrzavanje.

Tortu stavite u zamrzivač na nekoliko sati, a najbolje je da ostane preko noći kako bi se dobro stegla.

Najpraktičnije je da je pripremite uveče, pa ćete sutradan imati gotov osvežavajući desert. Pre sečenja izvadite tortu iz kalupa i ostavite je nekoliko minuta da malo omekša.

Ukoliko se torta teško odvaja od kalupa, spoljašnji deo možete nakratko zagrejati toplom, vlažnom krpom. Na taj način će se ivice lakše odvojiti, a torta će ostati čitava i uredna.

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