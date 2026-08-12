Korov je više od obične neprivlačne smetnje. Određeni korovi mogu pogoršati alergije, privući nepoželjne štetočine u vaše dvorište i takmičiti se sa željenom travom za sunčevu svetlost, vodu i hranljive materije. Ove biljke koje brzo rastu brzo preuzimaju vaš travnjak, slabeći travnati pokrivač, stvarajući ogoljena mesta i smanjujući privlačnost vašeg travnjaka. Što se duže ostave bez nadzora, korove je teže kontrolisati.

Iako uklanjanje korova može biti od suštinskog značaja za zdravlje vašeg pejzaža, određene metode mogu uništiti okolnu travu.

Kako biste sazali kako da eliminišete ove dosadne biljke bez narušavanja zdravlja vašeg travnjaka, pročitajte metode za oslobađanje travnjaka od problematičnih uljeza i najbolje prakse za održavanje bujnog, privlačnog travnjaka koje preporučuju stručnjaci.

Ručno čupanje korova

Ručno čupanje je jedan od najboljih prirodnih načina za uklanjanje korova bez oštećenja travnjaka. Tami Sons, osnivač i izvršni direktor kompanije ,,TN Nursery", preporučuje upotrebu alata za uklanjanje korova sa dugačkom drškom koji vam omogućava da dosegnete bazu korova bez narušavanja okolne trave.

„Ovo je najbolje raditi odmah nakon kiše, dok je zemlja meka i pogodna za obradu“, kaže ona za sajt Martha Stewart. Možete koristiti ruke ako nemate alat za korov, ali se pobrinite da uklonite koren korova inače će ponovo izrasti.

Pustite travu da poraste viša

Ako imate gustu, zdravu travu koja voli hladno vreme, možete je kositi na većoj visini kako biste stvorili gustu krošnju koja sprečava rast korova.

„Iako to neće uništiti sav korov, pomaže u smanjenju rasta korova“, kaže Geret Leng, stručnjak za upravljanje travnjacima u kompaniji ,,Lex Lawns & Irrigation". „Visok, zdrav travnjak može blokirati sunčevu svetlost i prostor gde korov raste. Ali nije toliko efikasan u suzbijanju korova kao pre-emergentni herbicid.“

Održavajte travnjak

Bujan, zdrav travnjak je najbolja odbrana protiv korova i drugih uslova na travnjaku.

„Pravilna i dosledna nega travnjaka je neophodna za efikasnu kontrolu korova jer zdrav, gust travnjak prirodno potiskuje korov i sprečava njegovo ukorenjivanje“, kaže Džejson Makausland, tehnički koordinator u kompaniji ,,Weed Man". Evo dobrih navika u nezi travnjaka koje on savetuje kako biste održali travnjak bez korova:

Zalivajte duboko: Ciljajte da zalivate travnjak dva puta nedeljki u rano jutro 30 do 45 minuta. Međutim, potrebe vašeg travnjaka za vodom zavisiće od vašeg regiona i vremenskih uslova.

Kosite redovno: Održavajte redovan raspored košenja tokom sezone rasta. Najbolja visina za vaš travnjak zavisiće od vrste trave. Nikada nemojte uklanjati više od jedne trećine travnate vlati pri svakom košenju i održavajte nožce kosačice oštrim kako biste napravili čist, oštar rez koji brzo zarasta.

Prihranite travnjak: Đubrenje je suštinski deo svakog sveobuhvatnog plana nege travnjaka. Đubrivo daje vašem travnjaku hranljive materije koje su mu potrebne za proizvodnju snažnog korenja i lišća.

Aerirajte i dosijavajte: Aeracija rastresa zemlju, omogućavajući korenju trave da raste dublje i upija vodu i hranljive materije. Sejanje popunjava tanka ili ogoljena mesta, tako da ima manje prostora za izbijanje korova.

Koristite pojačivače zemljišta: Korišćenje pojačivača zemljišta poput komposta ili pH tretmana čini zemlju zdravijom, što pomaže vašoj travi da raste gustom i zdravom.

Koristite (prirodni) pre-emergentni herbicid

Pre-emergentni herbicidi sprečavaju razvoj korova pre nego što probiju površinu zemlje stvarajući barijeru u zemljištu. Preporučujemo korišćenje prirodnog pre-emergentnog herbicida kao što je kukuruzni gluten u prahu, koji deluje kao đubrivo a istovremeno otežava rast korova – i neće uneti štetne hemikalije u vaše dvorište.

Pre-emergentne herbicide je potrebno primeniti pre nego što ciljani korov proklija. „Uvek proverite etiketu na svom pre-emergentnom sredstvu“, savetuje Leng. „Etiketa će vam dati vremenski okvir kada je bezbedno posaditi seme trave nakon primene.“

Iako su herbicidi efikasan način za suzbijanje korova, njihova prečesta upotreba može oštetiti travnjak. „Za održavanje zdravog travnjaka i očuvanje ekološke odgovornosti, ključno je primeniti odgovarajuće proizvode u ispravnim količinama i u preporučenim vremenima, čime se smanjuje rizik od neželjenog oštećenja i uticaja na životnu sredinu“, kaže Makausland.

Koristite (prirodni) post-emergentni herbicid

Dok pre-emergentni herbicid sprečava korov tako što ne dozvoljava da proklija, post-emergentni herbicid je sredstvo koje prskate na već razvijenu biljku. Preporučujemo izbor prirodnog post-emergentnog herbicida radi zaštite lokalnog divljeg sveta i održavanja biodiverziteta u zemljištu.

Selektivni pre-emergentni herbicidi ciljaju specifičan travnati korov ili širokolisni korov i neće naškoditi vašoj travi, objašnjava Leng. „Ali nisu svi selektivni herbicidi namenjeni za svaku vrstu trave, zato uvek pročitajte etiketu.“ Primer domaćeg prirodnog, neselektivnog post-emergentnog herbicida je sirće, koje je bezbedno za životnu sredinu, ali će uništiti sve biljke na koje se primeni.

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