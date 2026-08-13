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Volite ribu iz konzerve? Uvek birajte ovu, jer je najbolja za zdravlje

Jedite ovu ribu tri puta nedeljno.

Autor:  Vesna Vukadinović
13.08.2026.20:24
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Volite ribu iz konzerve? Uvek birajte ovu, jer je najbolja za zdravlje
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Nije sva konzervirana hrana loša. Čak su i naučna istraživanja potvrdila da je riba iz konzerve zdrava. A koja je najbolja za zdravlje?

Mnogi ljudi rado jedu sardinu, tunjevinu i druge vrste ribe iz konzerve, posebno u periodu posta. Nutricionista dr Džes Kording kaže da je, prema mišljenju struke, najzdravija jedna vrsta konzervisane ribe.

Doktorka savetuje da pri kupovini ribe u konzervi birate sardine, jer su najzdravije od svih vrsta konzervisane ribe, a posebno su dobre za zdravlje srca. Kaže da su i druge konzervisane ribe dobar izvor proteina i da primena konzervisane ribe u ishrani ima brojne zdravstvene prednosti: „Konzervisane sardine obično imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, pogotovo ako vam sveža riba nije dostupna.“

Ističe da osobe koje jedu sardine, unose veliku količinu proteina, vitamina D i protivupalnih omega-3 masnih kiselina, a maslinovo ulje iz te konzerve daje mononezasićene masti zdrave za srce. Stručnjaci preporučuju dve do tri porcije konzervisane ribe nedeljno.

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