Pečene paprike odličan su prilog uz meso, a kada im se dodaju paradajz, luk i ljute papričice, dobija se ukusna starinska salata koja se odlično slaže gotovo sa svakim glavnim jelom. Reč je o jednostavnom receptu koji ne zahteva mnogo sastojaka, a upravo njegova jednostavnost daje mu poseban šarm.

Paprike se najpre ispeku i oljušte, a potom se sjedine sa sitno seckanim lukom, paradajzom, uljem i svežim peršunom. Ljute papričice daju salati blagu pikantnost, dok paradajz unosi dodatnu sočnost i prijatnu slatkastu notu. Najukusnija je kada se dobro ohladi, jer se tada sastojci prožmu, a ukusi postanu još intenzivniji.

Sastojci:

750 g paprika

150 g paradajza

1 glavica crnog luka

2 ljute papričice

2-3 čena belog luka

ulje po ukusu

so po ukusu

svež peršun

Priprema

Paprike operite i rasporedite na pleh, pa ih pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 220 stepeni. Tokom pečenja ih povremeno okrenite kako bi se ravnomerno ispekle. Gotove su kada kožica potamni i počne da se odvaja. Pečene paprike prebacite u posudu i pokrijte poklopcem ili kesom. Ostavite ih 10 do 15 minuta da odstoje i potpare se, jer će se na taj način mnogo lakše oljuštiti.

Ohlađene paprike oljuštite, uklonite peteljke i očistite od semenki. Nemojte ih ispirati vodom kako ne biste izgubili deo njihovog bogatog ukusa.

Crni luk očistite i isecite na tanke polumesece ili sitnije komade, dok paradajz operite i narežite na kockice. Ljute papričice sitno iseckajte, a količinu prilagodite željenoj jačini salate. Beli luk očistite, izgnječite i sitno iseckajte.

Očišćene paprike isecite na trake ili ih jednostavno pocepajte rukama. Dodajte paradajz, crni i beli luk, kao i ljute papričice. Posolite, prelijte uljem i lagano promešajte kako bi se svi sastojci sjedinili, vodeći računa da paprike ostanu u komadima.

Na kraju umešajte sitno seckan svež peršun. Salatu stavite u frižider i ostavite najmanje 30 minuta pre služenja. Tokom hlađenja povrće će pustiti svoje sokove, a ukusi će se lepo prožeti, pa će salata biti još sočnija i ukusnija.

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