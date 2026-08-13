Profesor sa Harvarda Artur Bruks pokrenuo je veliku raspravu tvrdnjom da udatim ženama od supruga najviše treba osećaj da su obožavane i posebne. Njegove reči izazvale su brojne reakcije, posebno među ženama koje smatraju da se ljubav ipak najviše pokazuje kroz svakodnevna dela.

Bruks, profesor na Harvard Kenedi školi i Harvard biznis školi, gostovao je u podkastu „Unplanned“, gde je govorio o tome šta doprinosi uspešnom braku.

Na pitanje šta je ženama najpotrebnije od muževa, odgovorio je – obožavanje. Prema njegovom mišljenju, žene ulažu ogroman emocionalni i praktični trud u porodicu i žele da osete da su partneru zaista dragocene.

„Dušo, borio bih se s tigrom zbog tebe i samo zbog tebe. To je obožavanje“, rekao je Bruks.

Ipak, njegova izjava više predstavlja lični stav nego zaključak jednog konkretnog istraživanja. Ideja da su naklonost i divljenje važni za kvalitet veze ima uporište u istraživanjima psihologa Džona Gotmana, koji je godinama proučavao partnerske odnose.

Najzanimljivije reakcije stigle su upravo od žena na društvenim mrežama. Mnoge su poručile da im velike izjave ljubavi ne znače mnogo ako ih ne prate svakodnevna dela.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju: „Borili biste se s tigrom zbog mene, ali da li biste oprali sudove?“.

Brojne žene složile su se da se ljubav često pokazuje kroz male stvari – pomoć u kući, prisutnost kada je partneru teško, pažnju i spremnost da se teret svakodnevnog života podeli.

„Možeš mi reći da bi umro za mene, ali ako nisi tu kada mi trebaš ili me nikada ne stavljaš na prvo mesto, te reči ne znače mnogo“, napisala je jedna korisnica.

Druga je istakla da su upravo sitni gestovi ono zbog čega se žena oseća voljeno.

Iako su se mišljenja razlikovala, većina komentara svodila se na istu poruku – zdrav odnos ne grade samo velike izjave, već ono što partneri svakodnevno rade jedno za drugo.

Osećaj da ste voljeni, cenjeni i važni partneru je mnogo snažniji kada se vidi kroz dela.

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