Dom i saveti
Roletne pune prašine, a muka vam da ih skidate? Uz ovaj trik biće čiste za 10 minuta, bez muke i nerviranja
Najgore je što većina odmah pomisli, skidaj, peri u kadi, suši, vraćaj. Ceo dan ode.
Dom i saveti
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