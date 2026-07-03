Ne znam za vas, ali meni su roletne uvek bile jedna od onih kućnih obaveza koje stalno odlažem. Danas-sutra, pa sledeće nedelje… i onda u jednom trenutku shvatite da su sive od prašine. Najgore je što većina odmah pomisli, skidaj, peri u kadi, suši, vraćaj. Ceo dan ode.

A onda sam naišla na trik koji je toliko jednostavan da mi nije bilo jasno kako ga se ranije nisam setila.

Treba vam samo obična kuhinjska hvataljka i dve krpe od mikrofibera (može i stara čarapa). Krpe stavite sa obe strane hvataljke i dobijete praktično alatku koja čisti obe strane roletne odjednom.

Zatvorite roletne, uhvatite jednu letvicu hvataljkom i samo povucite od početka do kraja. Jedan potez i prašina ostaje na krpi, a obe strane su očišćene u isto vreme.

Ako su roletne baš zapuštene, krpu blago nakvasite vodom sa kap-dve deterdženta. Samo nemojte prejako da pritiskate, naročito ako su aluminijumske, da ih ne savijete.

Još jedan mali trik da duže ostanu čiste: posle čišćenja pređite preko njih suvom mikrofiber krpom ili lagano naprskajte antistatik sprejom za nameštaj. Prašina će se mnogo sporije lepiti.

Iskreno, mnogo je lakše da odvojite 5 minuta na svake dve nedelje nego da čekate da roletne postanu toliko prljave da vam se smuči i sam pogled na njih.