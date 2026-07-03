Kada temperature pređu 30 stepeni, pronalaženje odeće i frizure koja će biti istovremeno udobna i lepa postaje pravi izazov. Ipak, društvene mreže ove sezone imaju jasan favorit: ,,half-up" tj. polu-podignute frizure. Njihova popularnost vrtoglavo raste.

Broj sačuvanih inspiracija na Pinterestu povećan je za čak 1.500 odsto, dok su pretrage za izrazom ,,half up hairstyles" dostigle prosečno 89.000 mesečno, uz rast od 22 odsto tokom poslednjeg tromesečja, pokazuju podaci platforme ,,Fresha".

Stručnjaci objašnjavaju da kada temperature porastu, raspuštena kosa može vrlo brzo da postane neudobna, posebno ako je duga ili gusta. S druge strane, stalno vezivanje kose u čvrstu punđu ili rep može stvoriti napetost, spljoštiti prirodni volumen i dodatno opteretiti koren kose. ,,Half-up" frizure nude najbolje od oba sveta - lice i vrat ostaju otkriveni, dok kosa zadržava pokret, mekoću i volumen.