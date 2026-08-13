Kuvanje krompira deluje kao najjednostavniji posao u kuhinji, oljuštite ga, isečete, ubacite u vodu i sačekate da omekša. Ipak, upravo kod tog prvog koraka mnogi prave grešku zbog koje krompir ne bude ravnomerno skuvan.

Mnoge domaćice najpre stave vodu da provri, posole je, a zatim u ključalu vodu ubace očišćen krompir. Deluje logično i kao da ćete tako uštedeti nekoliko minuta, ali za većinu jela u kojima želite ravnomerno kuvan krompir bolji je drugačiji postupak.

Krompir stavite u hladnu vodu

Očišćen i isečen krompir stavite u šerpu, nalijte hladnom vodom tako da bude prekriven, pa tek onda uključite ringlu.

Razlog je jednostavan. Ako komade krompira ubacite direktno u ključalu vodu, spoljašnji sloj odmah počinje intenzivno da se kuva, dok unutrašnjosti treba više vremena da dostigne odgovarajuću temperaturu.

Tako možete završiti sa krompirom koji se po ivicama već raspada, dok je u sredini još tvrd.

Kada krompir zagrevate zajedno sa vodom, temperatura raste postepeno i toplota ima više vremena da ravnomerno stigne do sredine. Ovo je naročito važno kada kuvate veće komade ili cele krompire.

A šta je sa uštedom vremena?

Možda izgleda da ćete sa ključalom vodom biti brži, ali nekoliko minuta koje ste dobili na početku lako možete izgubiti čekajući da sredina krompira omekša, dok se spoljašnjost već raspada.

Zato nema potrebe da posebno čekate da voda provri. Stavite krompir u hladnu vodu, uključite šporet i za to vreme pripremite ostatak ručka.

Mali detalj, ali može da napravi veliku razliku, naročito kada vam je potreban lepo skuvan krompir koji neće završiti kao pire pre nego što ste to planirali.