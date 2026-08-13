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Kuvar otkrio trik za hrskav krompir: Dodajte 1 sastojak i korica će biti kao iz restorana!

Tajna hrskavog krompira.

Autor:  Vesna Vukadinović
13.08.2026.18:51
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Kuvar otkrio trik za hrskav krompir: Dodajte 1 sastojak i korica će biti kao iz restorana!
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Nema ništa lepše od savršeno pečenog, hrskavog krompira. Za mnoge je to najbolji deo ručka ili večere. A kako možete garantovati članovima porodice da će uvek krompir biti super krckav? Tajnu nam je otkrio kuvar Marko iz jednog beogradskog restorana.

Krompir prvo treba da isečete na kriške. Kuvajte ga u slanoj vodi 8-10 minuta, a zatim procedite. Uvaljajte ga u griz ili brašno i tako ispecite u rerni.

Evo preciznog recepta za hrskavi krompir:

Sastojci:

1 kg krompira

50 g griza

4 kašike ulja

Majčina dušica

So po želji

Priprema:

Zagrejte rernu na 220°C ako ima ventilator ili na 200°C ako nema. Iseckan krompir stavite u lonac s hladnom posoljenom vodom i kuvajte dok ivice ne omekšaju. Zatim dobro ocedite, vratite u lonac i protresite ga kako bi ivice krompira postale grube. Dodajte griz i ponovno protresite poklopljen lonac dok se sav krompir ne uvalja u griz. Sipajte ulje u pleh i zagrejte 5 minuta bez krompira. Zatim dodajte krompir. Na kraju stavite malo suve majčine dušice u pleh sa strane pored krumpira i pecite 45 do 55 minuta. Posle 20 minuta okrenite krompir.

Video:

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