63-godišnja glumica, Džodi Foster, oduvek je privlačila pažnju svojim ljubavnim životom, a mnoge je iznenadilo kada je nakon veze s jednim od najvećih holivudskih frajera Raselom Krouom priznala da voli žene.

Naime, Džodi i Rasel bili su u vezi od od 1999. do 2000.

On je nakon raskida uplovio u vezu sa Meg Rajan, koja, zanimljivo, slavi rođendan u isto vreme kad i Džodi.

O homose*sualnosti Džodi Foster šuškalo se početkom osamdesetih, kada se navodno viđala s Nastasijom Kinski, a krajem osamdesetih šuškalo se da je u vezi s Keli Mekgilis. Nisu to bile jedine devojke s kojima su je povezivali, već je 1993. uplovila u jednu od svojih najozbiljnijih veza — sa Sidni Bernard, glumicom i producentkinjom, s kojom ima dva sina, Čarlsa i Kita.

Do raskida je došlo jer se Džodi zaljubila u Sintiju Mort. Kad su nakon 15 godina veze konačno raskinule, Džodi joj je ponudila svoju vrednu nekretninu u Holivudu, kako bi izbegle duge i mučne sudske sporove.

Inače, Džodi Foster je svoju se*sualnu orijentaciju javno priznala tek 2013. godine na dodeli Zlatnih globusa. Tada se javno poljubila s fotografkinjom i rediteljkom Aleksandrom Hedison iz Los Anđelesa.

Godinu dana kasnije su se venčale, a zanimljivo je da je fotografkinja pre glumice bila u vezi s komičarkom i voditeljkom Elen Dedženeris.

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