Glumila je nevinašce! Holivudska miljenica ostavila glumca 3 dana pre venčanja pa drugoj otela muža!Prethodna vest
Ljubitelji poslastica će sigurno uživati u ovom jednostavnom receptu za palačinke koje donosi portal stil.kurir. Potrebna su vam samo ova dva sastojka, a rezultat su fenomenalne, penaste i mekane palačinke koje će svi obožavati.
Sastojci:
- 120 grama krem sira
- 4 jaja
- po želji u smesu možete dodati cimet, kakao ili vanili šećer
Priprema:
Promešajte jaja i krem sir u blenderu. Može poslužiti i mikser.
Mutite dok ne dobijete glatku smesu.
Ostavite je ostoji jedan minut, dok se ulje u tiganju ne zagreje.
Pecite palačinke dok ne porumene i punite omiljenim namazom.
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