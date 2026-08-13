Ljubitelji poslastica će sigurno uživati u ovom jednostavnom receptu za palačinke koje donosi portal stil.kurir. Potrebna su vam samo ova dva sastojka, a rezultat su fenomenalne, penaste i mekane palačinke koje će svi obožavati.

Sastojci:

- 120 grama krem sira

- 4 jaja

- po želji u smesu možete dodati cimet, kakao ili vanili šećer

Priprema:

Promešajte jaja i krem sir u blenderu. Može poslužiti i mikser.

Mutite dok ne dobijete glatku smesu.

Ostavite je ostoji jedan minut, dok se ulje u tiganju ne zagreje.

Pecite palačinke dok ne porumene i punite omiljenim namazom.