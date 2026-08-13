Jedna majka otkrila je posebnu večernju rutinu svojih ćerki bliznakinja nakon što je pogledala snimak sa bebi-monitora. Mariluz Rot sa Long Ajlenda snimila je svoje bliznakinje kako razgovaraju, čitaju i maze se dok ne zaspe.

Snimak je obišao internet

Majka je snimak sa bebi-kamere objavila na svom Instagram profilu, a video je ubrzo postao viralan i prikupio 1,3 miliona pregleda. Devojčice su u vreme snimanja imale nešto više od dve godine.

Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni njihovom večernjom rutinom, a mnogi su prizor opisali kao „dragocen“ i „predivan“.

„Ovako zaspe većinu večeri“, rekla je majka za „Newsweek“. „Izgleda da je to za njih jednostavno prirodno stanje.“

Ona i njen suprug Glen kažu da iza njihove rutine ne stoji nikakva posebna metoda.

Njihov večernji ritual počinje nakon večere, kada bliznakinje požele tati laku noć. Zatim se smiruju uz knjige, razgovor i nežnosti.

Priča koja bi inače bila pročitana za nekoliko minuta često se produži jer porodica razgovara o slikama, odgovara na pitanja i zajedno izmišlja priče.

„Većinu večeri provedu nekoliko minuta, a ponekad i duže, u razgovoru, tihoj igri ili zajedničkom čitanju pre nego što prirodno utonu u san“, objasnila je majka (pogledajte video).

Nerazdvojne od rođenja

Bliznakinje su nerazdvojne od rođenja. Prvo su spavale sa majkom, a sa oko deset meseci preselile su se u svoju sobu. Kreveci su im ubrzo postavljeni jedan uz drugi jer su devojčice delovale najsrećnije kada su blizu.

Često su spavale držeći se za ruke kroz rešetke kreveca.Kako su im se razvijali govor i samostalnost, ta potreba za utehom prerasla je u nešto više.

„Nisam to htela da prekidam, već da podstičem. Instinktivno teše jedna drugu kada je jedna uznemirena, raduju se uspesima one druge i zaista deluju najsrećnije kada su zajedno“, rekla je.

Posmatrajući njihovu sve snažniju povezanost, majka je odlučila da počne da dokumentuje njihov život na internetu.

„Sećam se da sam pomislila kako bi ovi mali trenuci, ako uspem da ih zabeležim, mogli da podsete ljude kako izgledaju prava empatija i ljubav“, rekla je.

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