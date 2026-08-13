Bore na licu ne pojavljuju se samo kao znakovi starenja. One zapravo prenose na lice stanje unutrašnjih organa, ali i psihičkog stanja. Saznajte šta bire na različitim delovima lica zapravo znače!

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Svi unutrašnji organi i delovi ljudskog tela povezani su međusobno na neki način. To se manifestuje kroz "prenošenje" rezultata funkcionisanja organa i sistema organizma na određene zone tela.

Najviše se vide na najosetljivijim delovima, poput tabana, šaka, ušnih školjki, čak i jezika. I lice ima takve zone, a stručnjaci umeju da ustanove psihološko stanje čoveka samo zahvaljujući rasporedu bora na licu.

Ovo je mapa lica sa značenjem bora na određenim mestima (svaka je označena svojim brojem):

1. "Nabori" uma

Bore na čelu znak su razborite osobe, ali i osobe koja je mentalno preopterećena i sklona refleksiji. Više bora na čeonom delu takođe može da znači hronične glavobolje, nepravilnu cirkulalaciju u predelu vrata, ali i probleme sa žučnom kesom, bešikom...

2. Bore mudrosti

Ove bore takođe se formiraju na čelu. Smatraju se znakom iskustva i mudrosti. Zanimljivo je i da se pojava ovih bora manifestuje i kroz ramena - kada ramena bole, spuštena su i umorna, to znači da osoba prolazi kroz težak životni period.

3. Bore iznenađenja

I one se nalaze na čelu. Plitke su i obično se pojavljuju dve paralelne.

4. Bore tvrdoglavosti

Ove bore spuštaju se na nosnu kost između očiju. Ako govorimo o mentalnom nivou, bore tvrdoglavosti nastaju zbog nedvoljne želje ili snage da se problemima pristupi pažljivo i filozofski, sa distance. Možda je vreme da naučite da slušate dobre savete bliskih ljudi?

5. Bore usamljenosti

Znaju da se pojave i kao znak problema sa štitnom žlezdom. Nalaze se ispod bora tvrdoglavosti.

6. Bore strogosti i surovostiOve bore pojavljuju se kod osoba koje sve prihvataju lično i svi oko njih deluju im strogo i surovo. Sa stanovišta fizičkog zdravlja, ove bore mogu biti znak ukočenosti i trnjenja u prstima koje se sprema.

7. "Retrogradna" bora

Znakovi bolesti gastrointestinalnog sistema. Javljaju se i kod osoba koje se plaše svega novog, nepoznatog, modernog, kao i strah od bliskosti.

8. Bore vitalnosti

Njih je teško nazvati borama. One su pre nekakav žleb, beleg. Fiziognomija će vam reći da one prikazuju rad mnogih organa i delova tela. Izražena bora vitalnosti ukazuje na dobro zdravlje i sposonost organizma da se regeneriše, dok duboka i dugačka bora vitalnosti pokazuje da će osoba živeti veoma dugo.

9. Bore stidljivosti

Ukazuju na probleme sa stomakom i dvanaestopalačnim crevom. Ako se pružaju oko celih usta, obično su posledica slabosti i bolova u donjim ekstremitetima, kao i problema sa crevima. Javljaju se najčešće kod nesigurnih osoba koje često osećaju strah i potrebu za zaštitom.

10. Bore pesimizma

Ovaj deo lica povezuje se sa bubrezima. Nefiziološki faktori bubrežne bolesti uključuju cinizam, česta razočaranja, neuspesi, a fiziološki uključuje bolesti adrenalnih žlezda, anksioznost i promenljiva raspoloženja. Takođe se javljaju kao znak problema sa varenjem, bolesti dvanaestopalačnog creva i žučne kese.

11. Bore frustracije

Govore o funkciji bubrega, jetre, žučne kese, creva i srca. Sa mentalnog stanovišta, govore o "vlasniku" koji nema vedar pogled na svet, niti poseduje pozitivne emocije.

12. Bore samopouzdanja

Često su rezultat ulceroznih formacija u crevima. Na mentalnom nivou, predstavljaju strah od promene, ali i visoko samopouzdanje.

13. Bore nezainteresovanosti

Ukazuju na respiratorne probleme, ali i depresiju, tugu, umor od života. Znak su problema sa slezinom, kao i opsesivnih misli i ideja. Kada oslikavaju problem s jetrom, tu je bes i promene raspoloženja. Mogu da ukazuju na probleme s kolenima, uz koje obavezno ide tvrdoglavost, kao i na probleme sa stopalima, koji se retko javljaju bez gubitka dodira s realnošću u manjoj ili većoj meri.

14. Bore straha

Mogu biti znak problema s varenjem, kao i pojave hemoroida. Na mentalnom nivou, znak su strahova, besa iz prošlosti, kao i velikog straha od gubitka. Ova stanja često se manifestuju kroz stopala, uz koja ide i strah od budućnosti.