Svi mi imamo svoje navike. Podesimo kontrole na mašini za pranje i sušenje veša i ostavimo ih takvima za svaku turu veša. „Podesi i zaboravi“ je lako, ali to nije najbolja upotreba vaših kućnih aparata, niti je idealno za vašu odeću. Verovatno postoji nekoliko dugmadi na vašoj mašini za pranje veša koje nikada niste dodirnuli jer ste toliko navikli na svoju rutinu.

Ipak, upoznavanje sa ovim funkcijama moglo bi da vam poboljša dan pranja veša, što rezultira kraćim ciklusima i čistijom odećom.

Evo pet podešavanja za pranje veša koja verovatno ne koristite, a trebalo bi.

,,Permanent Press" ciklus

Osim ako nemate posao zbog kojeg vam je odeća jako zaprljana ili decu koja uživaju u igranju u blatu, ciklus za trajno presovani veš je najbolji izbor za većinu odeće. U mašini za pranje veša, ovaj ciklus koristi nižu temperaturu vode, manju brzinu prevrtanja i period hlađenja pre sporijeg finalnog centrifuge kako bi se pomoglo u smanjenju gužvanja. U mašini za sušenje veša, ovaj ciklus koristi srednje visoku temperaturu (obično oko 57°C) tokom većeg dela ciklusa pre nego što smanji temperaturu tokom poslednjih minuta kako bi se smanjilo gužvanje tkanine.

Ako nemate opciju „trajno presovano“ na kontrolnoj tabli mašine za pranje ili sušenje veša, potražite cikluse za boje, ležernu odeću, kontrolu gužvanja ili uklanjanje nabora.

Brzi ciklus pranja (,,Quick" ili ,,Speed Wash")

Iako nije najbolji izbor za veliku turu odeće ili zaprljane i znojave stvari, ciklus brzog pranja je najbolji izbor za pranje jednog ili dva komada odeće koja su vam hitno potrebna. Većini mašina za pranje veša je potrebno do sat vremena da završe ciklus. Podešavanje brzog pranja prepolovljuje to vreme tako što skraćuje trajanje faze prevrtanja ili vreme tokom kojeg je tkanina u rastvoru deterdženta i vode.

Prednamakanje ili pretpranje (,,Pre-Soak" ili ,,Pre-Wash")

Zaprljani komadi odeće ili oni sa flekama zahtevaju dodatnu negu u prostoriji za pranje veša. Možete tretirati fleke pre pranja, sačekati oko 15 minuta, a zatim ih ubaciti u mašinu za pranje veša. Ili možete da iskoristite podešavanje za prednamakanje ili pretpranje, koje natapa vaš veš u vodi i deterdžentu pre nego što glavno pranje počne. Ovo podešavanje obično dodaje između 15 i 30 minuta regularnom ciklusu pranja. Kada se namakanje završi, mašina za pranje veša će automatski ispustiti prljavu vodu i preći direktno na glavni ciklus pranja.

Samo vazduh (,,Air-Only")

Ovo je jedna od najboljih funkcija mašine za sušenje veša. Podešavanje „samo vazduh“ okreće stvari u bubnju, ali se mašina ne zagreva. Koristite ga za uklanjanje prašine i životinjskih dlaka sa ukrasnih jastuka, prekrivača u gostinskim sobama kojima je potrebno osveženje i zavesa koje nisu prljave, ali jesje prašnjave. Podesite tajmer na oko 15 minuta, dodajte nekoliko vunenih kuglica za sušilicu i nemojte preopteretiti bubanj. Bićete šokirani koliko će se vlakana i prašine sakupiti.

Ciklus za čišćenje mašine za pranje veša (,,Washer Cleaning Cycle")

Ako želite čistu odeću, morate imati i čistu mašinu za pranje veša. Današnje mašine za veš koriste mnogo manje vode tokom ciklusa ispiranja, što može ostaviti tragove deterdženta i aditiva koji zadržavaju prljavštinu i bakterije. Zato većina mašina za veš ima ciklus čišćenja koji bi trebalo koristiti jednom mesečno ili na svakih 30 pranja. Ovo podešavanje koristi optimalnu temperaturu vode i vreme mešanja kako bi uklonilo naslage deterdženta, buđ i bakterije koje uzrokuju neprijatne mirise iz bubnja i creva mašine. Pratite uputstva proizvođača za čišćenje i koristite hlorno belilo ili komercijalno sredstvo za čišćenje mašina za pranje veša, kao što je prašak ili tableta, savetuje Real Simple.

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