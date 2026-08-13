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Dnevni horoskop za 14. avgust: Biku stižu pare, Škorpija saznaje tajnu, a šta čeka vas?

Poruku zvezda prenosi naš astrolog Nena Janković.

Autor:  Vesna Vukadinović
13.08.2026.19:38
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Dnevni horoskop za 14. avgust: Biku stižu pare, Škorpija saznaje tajnu, a šta čeka vas?
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Ovan

Petak vam donosi pojačanu energiju i želju da završite sve obaveze pre vikenda. Mogući su iznenadni obrti u planovima, ali ćete se brzo snaći u svakoj situaciji. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor ili neočekivana pažnja od osobe koja vam je važna.

Bik

Dan vam prija za stabilizaciju obaveza i uživanje u malim stvarima koje vas opuštaju. Finansijska situacija može doneti korisnu informaciju ili manji napredak. Emotivno tražite mir, sigurnost i iskren odnos.

Blizanci

Bićete veoma komunikativni i raspoloženi za druženje i nova poznanstva. Moguća je zanimljiva poruka ili poziv koji vam menja planove tokom dana. Pokušajte da ne rasipate energiju na previše ljudi i obaveza.

Rak

Emocije su vam pojačane i lako reagujete na ponašanje drugih ljudi. Neko iz porodice ili bliskog okruženja može želeti više vaše pažnje i podrške. Veče donosi topliju atmosferu i potrebu za bliskošću.

Lav

Želite pažnju, zabavu i osećaj da ste primećeni gde god da se pojavite. Moguć je kompliment, flert ili situacija u kojoj ćete biti u centru pažnje. Ljubavna energija je veoma naglašena tokom večernjih sati.

Devica

Fokusirani ste na detalje, organizaciju i završavanje obaveza na poslu. Dan je odličan za rešavanje svega što ste odlagali tokom nedelje. Obratite pažnju na umor i pokušajte da pronađete vreme za odmor.

Vaga

Odnosi sa ljudima danas imaju veliki značaj. Moguć je važan razgovor koji donosi više razumevanja i emotivne bliskosti. Prijaće vam lepa atmosfera, muzika i druženje sa dragim ljudima.

Škorpija

Intuicija vam je veoma jaka i lako prepoznajete skrivene emocije kod drugih ljudi. Moguće je vraćanje misli na prošlost ili osobu koja vam je ostavila snažan trag. Veče donosi dublje emocije i iskrene razgovore.

Strelac

Pojačana je želja za promenom, izlaskom i novim iskustvima. Spontani planovi mogu ispasti najbolji deo dana. Energija vam raste kako se približava veče i bićete raspoloženi za druženje.

Jarac

Bićete ozbiljni i fokusirani na ciljeve i obaveze. Finansijska pitanja ili planovi za naredni period mogu zahtevati dodatnu pažnju. Pokušajte da pronađete balans između odgovornosti i odmora.

Vodolija

Petak vam donosi zanimljive ideje i neočekivane kontakte. Neko može probuditi vašu radoznalost ili inspiraciju za nešto novo. Kreativnost i potreba za slobodom danas dolaze do izražaja.

Ribe

Bićete emotivniji i intuitivniji nego inače. Muzika, umetnost ili razgovor sa bliskom osobom mogu vam pomoći da se osećate bolje. Neko može pokazati emocije koje je dugo skrivao.

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