Sočivo je jedna od najzdravijih namirnica koja se često nalazi na našim trpezama, a nova istraživanja pokazuju da može imati veliki uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova.

Studija objavljena početkom ove godine pokazala je da svakodnevna konzumacija sočiva tokom 12 nedelja može doprineti snižavanju lošeg i ukupnog holesterola, ali i nivoa šećera u krvi nakon obroka.

Sočivo može pomoći zdravlju srca

Povišen holesterol, šećer u krvi i upalni procesi povezani su sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i drugih hroničnih problema.

U istraživanju su naučnici pratili dve grupe ispitanika. Jedna grupa svakodnevno je jela obroke sa oko 150 grama sočiva, dok je druga konzumirala obroke sa piletinom ili ćuretinom.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su redovno jele sočivo imale bolje metaboličko zdravlje i povoljnije vrednosti holesterola i šećera u krvi.

Poboljšava varenje i ne opterećuje stomak

Pored pozitivnog uticaja na srce i krvne sudove, istraživači su utvrdili da ispitanici koji su jeli sočivo nisu imali ozbiljnije probleme sa varenjem.

Gastroenterolog dr Vil Bulsievic izjavio je za magazin „Health“ da su rezultati studije u skladu sa ranijim istraživanjima koja su pokazala koristi mahunarki za zdravlje.

Zašto je sočivo zdravo?

Sočivo je bogato vlaknima, proteinima, vitaminima i mineralima koji mogu pomoći organizmu da reguliše nivo šećera i holesterola.

Zbog velikog sadržaja vlakana doprinosi dužem osećaju sitosti i poboljšava rad creva, pa ga stručnjaci preporučuju kao deo uravnotežene ishrane.

Redovno konzumiranje sočiva može biti jednostavan i prirodan način da se podrži zdravlje srca, krvnih sudova i varenja.

