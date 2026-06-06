Posmatranje neba ima posebno umirujući efekat na preopterećen mozak, aktivirajući delove zadužene za kreativnost. Međutim, mozgu posebno prija posmatranje prirode koja se polako kreće, poput oblaka.

U nauci se ova potreba opisuje kao ,,soft fascination".

Zašto je za mentalno zdravlje dobro gledati u nebo?

Mi ljudi smo kreativna bića. Dok stvaramo, osećamo se živo, motivisano i jednostavno dobro, čak i kada je sam proces frustrirajući. Zadovoljavanje potrebe za stvaranjem izuzetno je važno. Nažalost, mnoge savremene navike iscrpljuju mozak. Kada nam mentalni kapacitet preplave obaveze, algoritmi i rokovi, mozak ulazi u stanje kognitivnog umora. To ide toliko daleko da, čak i kada želimo da izrazimo svoju kreativnost, osećamo se potpuno blokirano.

Upravo tada boravak u prirodi, posmatranje oblaka koji se kreću ili lišća koje pleše na vetru, pomaže mozgu da se obnovi, i to baš u onom delu koji je ključan za kreativni proces.

Studije koje se bave Teorijom obnove pažnje (eng. Attention Restoration Theory) potvrđuju da posmatranje neba deluje kao vrhunski mentalni reset. Za razliku od urbanog života i ekrana koji od nas zahtevaju intenzivnu, zamornu i usmerenu pažnju (eng. hard fascination), oblaci nam nude nešto sasvim drugačije. Oni nas uvode u stanje „meke fascinacije” (eng. soft fascination).

Kada pogled odluta ka tim fluidnim, pamučastim formacijama koje se lenjo kreću, vaš mozak ne mora da radi. Tada ne rešava probleme, ne analizira i ne obrađuje složene informacije. Umesto toga, ta blaga kognitivna stimulacija omogućava prefrontalnom korteksu da se odmori i regeneriše. Tako nastaje prostor u kojem um može slobodno da luta. Dok gledate u oblake, zapravo obnavljate svoju sposobnost da ponovo stvarate.

Oblaci su najbolja rutina za aktiviranje mašte

Sledeći put kada osetite da vam kreativna blokada sputava misli, nemojte tražiti inspiraciju na 'feed'-u. Sve što je potrebno jeste da podignete pogled ka nebu. Dopustite sebi nekoliko minuta čiste, spontane fascinacije nebom. Jer, kako nauka obećava, a dobar osećaj potvrđuje, vaš preopterećeni mozak biće i te kako zahvalan, stvarajući prostor za kreativnost koja će s lakoćom poteći kroz vaš um, prenosi Vogue.

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