Prodromalna faza migrene, poznata i kao premonitorna faza, može poslužiti kao rano upozorenje na nadolazeću glavobolju. Tokom ove faze mogu se pojaviti različiti telesni, čulni i bihevioralni simptomi, uključujući promene raspoloženja, bol u vratu i osetljivost na svetlo, piše Health.com.

Znakovi koji najavljuju migrenu

Simptomi prodroma obično se javljaju 24 do 48 sati pre glavobolje, a sama prodromalna faza bez lečenja može trajati od četiri do 72 sata. U tom periodu mogu se primetiti promene raspoloženja poput teskobe, depresije ili razdražljivosti, kao i kognitivne poteškoće poznate kao "moždana magla" koje otežavaju koncentraciju.

Česte su i probavne smetnje, smanjen apetit, mučnina ili iznenadna želja za određenom hranom. Od telesnih simptoma mogu se javiti umor, preterano zevanje, bol u vratu i učestalo mokrenje, a od čulnih, preosetljivost na svetlo i zvuk.

Razlika između prodroma i aure

Iako i prodrom i aura prethode glavobolji, reč je o dva različita fenomena. Aura se najčešće ogleda kao vizuelni poremećaj, poput treperavih svetala, cik-cak linija ili slepih tačaka u vidnom polju. Drugi simptomi aure mogu uključivati promene sluha, kao što je zujanje u ušima (tinitus), ali i jezične poteškoće poput otežanog pronalaženja reči ili razumevanja govora.

Ponekad se javlja i slabost jedne strane lica ili tela. Aura se obično razvija unutar sat vremena pre glavobolje ili istovremeno s njom, dok se prodrom javlja dan ili dva ranije. Fazu aure doživljava oko 30 odsto osoba s hroničnom migrenom.

Kako zaustaviti migrenu u najavi

Osobama s hroničnom migrenom lekar može prepisati lekove poput ergotamina i triptana. Ključno je uzeti ih čim se pojave prvi simptomi prodroma jer je tada najveća verovatnoća da će se napad zaustaviti.

Osim lekova, pomoći može i stavljanje hladnog obloga na čelo, odmor u tamnoj i tihoj prostoriji te izbegavanje poznatih okidača kao što su jaka svetla, glasni zvukovi i intenzivni mirisi. Takođe je važno ne preskakati obroke i piti dovoljno tečnosti.