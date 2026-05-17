Ovan

Pred tobom je dinamična nedelja puna razgovora, novih kontakata i brzih odluka. Na poslu možeš dobiti zanimljivu ponudu ili ideju za dodatnu zaradu. U ljubavi neko može pokazati interesovanje jače nego ranije.

Bik

Fokus je na finansijama, stabilnosti i planiranju budućnosti. Dobar je trenutak za pregovore, ulaganja ili organizaciju troškova. Emotivno tražiš sigurnost i iskrenost.

Blizanci

Tvoja energija raste i primećuješ da lakše privlačiš pažnju drugih. Dobar period za poslovne razgovore, intervjue, društvene mreže i nova poznanstva. Ljubavno može doći do flerta.

Rak

Ove nedelje emocije su naglašene. Više razmišljaš o privatnom životu, porodici i odnosima koji ti znače. U ljubavi može doći do iskrenog razgovora koji menja situaciju.

Lav

Posao i javni nastup dolaze u prvi plan. Tvoj trud neko primećuje, pa su mogući komplimenti, pohvale ili poslovne prilike. Ljubavno privlačiš pažnju bez mnogo truda.

Devica

Nedelja donosi želju za promenom, učenjem ili planiranjem putovanja. Poslovno možeš dobiti korisne informacije koje će ti pomoći u narednom periodu. U emocijama ne analiziraj baš svaki detalj.

Vaga

Intenzivna nedelja kada su odnosi i finansije u pitanju. Moguće je rešavanje nekog starog nesporazuma. Ljubavno neko može pokazati dublje emocije.

Škorpija

Partnerski odnosi dolaze u fokus. Bilo da je reč o ljubavi ili poslu, sada jasnije vidiš kome možeš da veruješ. Moguća su važna emotivna otkrića.

Strelac

Mnogo obaveza, sastanaka i organizacije. Ako ostaneš fokusirana, rezultati mogu biti odlični. U ljubavi te privlači neko ko te mentalno inspiriše.

Jarac

Kreativnost, ljubav i zabava obeležavaju ovu nedelju. Dobar period za izlazak, nova poznanstva i projekte koji traže originalnost. Finansije se postepeno stabilizuju.

Vodolija

Porodica, dom i privatni odnosi zauzimaju važno mesto. Moguće su odluke vezane za stan, selidbu ili porodične planove. Na poslu ne otkrivaj sve planove unapred.

Ribe

Komunikacija, poruke i nova poznanstva obeležavaju nedelju. Ako radiš kreativno, kroz medije ili društvene mreže, možeš dobiti odličan odziv. Emotivno dolazi razjašnjenje.