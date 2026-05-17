Kejt Midlton tokom posete Italiji ponovo je pokazala zbog čega je mnogi nazivaju „princezom dece“. Jedan spontani susret sa tromesečnom bebom potpuno je osvojio društvene mreže, a snimak je za kratko vreme postao viralan.

Princeza od Velsa stigla je u grad Ređo Emilija kako bi se upoznala sa njihovim pristupom ranom razvoju i obrazovanju dece, što je tema kojoj je godinama veoma posvećena.

Ipak, najveću pažnju ukrao je trenutak kada je među okupljenima Kejt Midlton ugledala malu Elenu, bebu staru svega tri meseca.

Čim je primetila bebu u naručju majke, Kejt se široko nasmejala, prišla i pomazila je po nogicama dok joj je tepala. Nežni trenutak odmah je privukao pažnju prisutnih, a video se munjevito proširio društvenim mrežama.

Oni koji prate javne nastupe Kejt Midlton nisu bili iznenađeni njenom reakcijom, jer je poznata po toplom odnosu prema deci. Sa princem Vilijamom ima troje dece – princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luja.

Kejt je ranije kroz šalu priznala da princ Vilijam uvek postane pomalo nervozan kada se tokom službenih poseta susretne sa bebama, jer zna koliko je takvi prizori razneže.

„Vilijam se uvek zabrine kada upoznam decu mlađu od godinu dana. Vratim se kući i kažem: ‘Hajde da imamo još jednu bebu’“, ispričala je Kejt jednom prilikom.

