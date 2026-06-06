Za kofeinske fanatike ili bilo koga ko popodne "potone", koliko kasno u danu piti kafu dugo je otvoreno pitanje, piše nemačka novinska agencija dpa. Zavisno od toga koliko se rano neko budi ili popije svoju prvu šoljicu, predlozi se kreću od toga da se kafa ne pije nakon podneva do toga da se ne bi trebala piti nakon 15 sati.

Ispijanje kafe kasnije, smatra se, moglo bi značiti noćno zurenje u plafon bez obzira na to koliko ste umorni. No, prema naučnicima s Medicinskog fakulteta Wroclaw u Poljskoj, na ovu "kontroverziju" se pogrešno gleda - problem nije odlaže li kafa san, već šta se događa noću s mozgom zahvaljujući kofeinu. Učinci se ne manifestuju uvek kao kraći san ili poteškoće sa usnivanjem, otkrio je tim, upozoravajući da se šteta kvaliteta noćnog odmora nanosi izazivanjem "plitkog" sna.

„Telo može provesti osam sati u krevetu, ali mozak se možda neće u potpunosti obnoviti“, poručuju naučnici, navodeći podatke dobijene elektroencefalografijom ili snimanjem mozga EEG-om. „Ljudi često nisu toga svesni“, objasnio je fakultet u saopštenju za javnost, ističući da kafa različito utiče na ljude zavisno od niza faktora, uključujući dob, metabolizam, kondiciju i stres.

„EEG nam omogućuje da vidimo ne samo spava li osoba, već i kako spava mozak“, rekla je profesorka Donata Kurpas.

Šta to znači za vašu konzumaciju kafe?

Zaključci istraživanja sugerišu da bi svako ko želi poboljšati svoj san trebao dati svome telu dovoljno vremena da u potpunosti metabolizuje ukupni unos kofeina pre sumraka.

"Kofein nije ni dobar ni loš", kaže Kurpas. "To je biološki aktivna materija čiji učinci zavise od doze, dobu dana, dobi, načinu života, kvaliteta sna, opterećenja stresom i individualne osetljivosti."

Za neke ljude jutarnja kafa može biti jednako rizična kao i kafa pre spavanja za druge.

„Kvantitativna EEG analiza otkriva suptilnije promene, poput smanjene aktivnosti sporih talasa, što je važan marker dubine sna i njegovog obnavljajućeg učinka“, istakla je, upozoravajući da učinci mogu proći nezapaženo kod ljudi koji pogrešno veruju da su se dobro naspavali.

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