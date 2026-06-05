Većini ljudi treba između 10 i 20 minuta da utonu u san, no neki "srećnici" zaspu čim im glava dotakne jastuk. Iako se to može činiti kao veština, stručnjaci upozoravaju da trenutno utonuće u san zapravo može biti znak upozorenja da vašem telu hronično nedostaje odmora. Takvu naviku su na TikToku čak prozvali "zloslutnim znakom", piše Metro.

Zašto je prebrzo utonuće u san loš znak?

Glavni lekar u IQ Doctoru, Omar El-Gohari, objašnjava da, iako mnogi misle da je brzo uspavljivanje znak dobrog zdravlja, ono ponekad može značiti upravo suprotno. "Iako se to može činiti idealnim, ako redovno zaspite za samo nekoliko minuta, to može biti znak da vašem telu znatno nedostaje sna i da se zapravo bori kako bi ostalo budno", ističe on.

El-Gohari potvrđuje da je "zdravoj odrasloj osobi obično potrebno između 10 i 20 minuta da zaspi". Stoga, dodaje, "ako redovno zaspite gotovo trenutno, to može značiti da ne dobijate dovoljno kvalitetan san, čak i ako u krevetu provedete dovoljno sati".

Vaše telo može biti hronično neispavano, što znači da toliko žudi za snom da vas praktički prisiljava na nesvest čim se prestanete kretati i umirite nervni sistem.

Šta čini kvalitetan san?

Kvalitetan san odnosi se na individualno zadovoljstvo svakim aspektom spavanja. Većini odraslih osoba potrebno je između sedam i devet sati sna svake noći, no čak i ako spavate dovoljno dugo, to ne znači nužno da je vaš san kvalitetan.

Američko nacionalna fondacija za san (NSF) definisala je četiri ključna elementa za procenu kvaliteta sna:

Prvi je učinkovitost spavanja, odnosno razmera vremena provedenog spavajući i vremena provedenog u krevetu. Drugi je latencija spavanja, što je vreme potrebno da zaspite. Treći su buđenja tokom noći, a četvrti je budnost nakon što ste prvi put zaspali, odnosno vreme koje provedete budni tokom noći.

Prema NSF-u, najprecizniji način merenja ovih elemenata je kombinacija nosive tehnologije, uređaja uz krevet i tehnologije koja prati san putem zvuka, radara i informacija iz okoline.

Povezanost s poremećajima spavanja

U nekim slučajevima, nastavlja lekar, utonuće u san za samo nekoliko minuta može biti povezano s postojećim poremećajima spavanja. U suštini, brzo zaspite jer san koji dobijate nije dovoljno kvalitetan, što znači da ste umorniji nego što mislite.

Jedan od mogućih poremećaja je opstruktivna apneja za vreme spavanja, koja može narušiti kvalitet sna, a da osoba toga nije ni svesna. Reč je o vrlo čestom poremećaju kod kojeg disanje prestaje i ponovo započinje tokom spavanja, što uzrokuje dahtanje, gušenje, ponovna buđenja i izrazito glasno hrkanje. Budući da je apneju teško samostalno prepoznati, vredi zamoliti nekoga da vas promatra dok spavate.

Omar takođe spominje sindrom nemirnih nogu, oblik nesanice koji ometa san tokom cele noći. Dodaje da u ređim slučajevima stanja poput narkolepsije mogu uzrokovati preteranu pospanost i neuobičajeno brzo uspavljivanje.

Narkolepsija je stanje u kojem se mozak bori s regulacijom ciklusa spavanja i budnosti, a ogleda se kao ekstremna pospanost tokom dana. Iako je neizlečiva, simptomi se mogu ublažiti promenama načina života i lekovima.

Kada se treba zabrinuti?

Kombinacija "dugih radnih sati, korišćenja ekrana kasno uvečer, stresa i neredovnog rasporeda spavanja može pridoneti hroničnoj neispavanosti". Zbog toga, do trenutka kada uveče legnete, vašem telu očajnički treba odmor. "Zbog toga trenutno utonuće u san može biti znak da vaše telo radi na rezervi, umesto da funkcioniše optimalno", napominje Omar.

Naravno, ako povremeno vrlo brzo zaspite nakon izuzetno napornog dana, to obično nije razlog za brigu. Međutim, Omar objašnjava da ako se to događa iz noći u noć i pritom osećate simptome poput "dnevnog umora, poteškoća s koncentracijom, razdražljivosti, glavobolja, problema s pamćenjem ili potrebe za prekomernom količinom kofeina da biste funkcionisali", vredi razgovarati s lekarom.

"San bi vas trebao osvežiti i napuniti energijom za sledeći dan, a ne ostaviti vas u stanju u kojem se stalno osećate kao da morate nadoknaditi odmor", zaključuje.

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