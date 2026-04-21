Na zdravlje utiču način života, ishrana i navike, ali genetika takođe ima veliku ulogu u razvoju pojedinih bolesti. Ako su određene zdravstvene probleme imali vaši roditelji ili bake i deke, postoji veća verovatnoća da se oni pojave i kod vas.

Doktorka Kler Grejnger izdvojila je tri česta zdravstvena stanja kod kojih genetika može igrati značajnu ulogu.

Dijabetes

Postoje dva osnovna tipa dijabetesa. Dok je dijabetes tipa 1 autoimuna bolest, dijabetes tipa 2 često je povezan sa načinom života, ali i sa genetskom predispozicijom. Prema rečima doktorke Grejner, dijabetes tipa 2 je jedno od najčešćih stanja koje može imati naslednu komponentu.

Iako faktori poput ishrane, telesne težine i fizičke aktivnosti značajno utiču na rizik, genetika može povećati sklonost ka razvoju bolesti. Zbog toga se preporučuje redovna kontrola kod lekara, održavanje zdrave telesne težine i obraćanje pažnje na simptome kao što su pojačana žeđ, umor ili često mokrenje.

Astma

Astma je hronično stanje koje utiče na disajne puteve i može izazvati simptome poput stezanja u grudima, kašlja i otežanog disanja. Jačina simptoma može varirati od blagih do veoma ozbiljnih. Prema rečima doktorke Grainger, astma se često javlja u porodicama.

Istraživanja pokazuju da je veća verovatnoća da će dete razviti astmu ako jedan ili oba roditelja imaju ovu bolest. Osim astme, genetika može uticati i na sklonost ka alergijama, peludnoj groznici ili ekcemu.

Akne

Akne se najčešće povezuju sa tinejdžerskim godinama, ali mogu potrajati i u odraslom dobu. Na njihov nastanak utiču hormoni, način života i ishrana, ali i genetika. Doktorka Grejnger ističe da mnogi ljudi ne znaju da se akne mogu naslediti.

Ako su roditelji imali uporne akne, posebno u odraslom dobu, postoji veća verovatnoća da će se sličan problem pojaviti i kod njihove dece. Genetika može uticati na proizvodnju sebuma u koži, ali i na način na koji koža reaguje na bakterije i upalne procese.

