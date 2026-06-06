Dok se mnogi fokusiraju na složene zdravstvene trendove, lekari ističu da jedna jednostavna navika i dalje ima veliki uticaj na zdravlje - hodanje. Brojna istraživanja povezuju ga sa snižavanjem krvnog pritiska, boljim snom, zdravljem mozga i manjim rizikom od srčanih bolesti. Kardiolog dr. Dejvid Sabgir kaže da hodanje pomaže u snižavanju krvnog pritiska, poboljšava holesterol i pomaže srcu da učinkovitije odgovori na stres.

Hodanje može pomoći srcu i na druge načine. Dr. Savalah Guseh ističe da smanjuje stres i poboljšava san, a može biti i društvena aktivnost. "Šetnja sa supružnikom, prijateljem, komšijom ili u grupi može pomoći srcu na više načina", kaže doktorka za Parade.

Koliko minuta treba hodati?

Prema istraživanju Univerziteta u Sidneju iz 2025. godine, već 10 do 15 minuta neprekidnog hodanja može značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Istraživači su otkrili da takve šetnje donose znatno veće koristi od onih kraćih od deset minuta.

Dr. Sabgir navodi da je i velika studija pokazala kako je 10 do 15 minuta hodanja dnevno dovoljno za početak smanjenja rizika od srčanih bolesti. "Svakih dodatnih 1000 koraka, odnosno otprilike 10 minuta više, dodatno smanjuje taj rizik", kaže on.

Kada je reč o hodanju i trčanju, lekari ističu da su obe aktivnosti korisne za zdravlje srca. Dr. Guseh naglašava da je hodanje mnogima lakše i dugoročno održivije, dok dr. Sabgir navodi da istraživanja nisu pronašla značajnu razliku između hodanja i trčanja u smanjenju rizika od srčanih bolesti ako je ukupna potrošnja energije jednaka.

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