Pored toga što se često nalazi na trpezama, kao sastojak mnogim desertima, jabuka može biti i lek. Poznati narodni učitelj Vasa Pelagić posebno je voleo jabuku, koju je nazivao „divnim rodom“, i smatrao je da njih treba uvek da koristimo kao začin i kao lek, a ne samo kao hranu. Jedan od njegovih najpoznatijih narodnih recepata svakako je onaj za „kafu“ od jabuke.

Ovaj napitak, tvrdio je Vasa, pomaže u borbi protiv nesanice, a ublažava, čak i odstranjuje i glavobolju, kao i jaku kijavicu, a najviše olakšava varenje. Recept za „kafu“ od jabuke

Zrele jabuke isecite na vrlo tanke kriške i prekrijte tankim papirnim ubrusom, kako po njima ne bi padala prašina i kako bi ubrus upio sok. Zatim ih sameljite i kašičicu mlevene jabuke pomešajte sa šoljicom kipuće vode. Dobro promešajte. Preporučljivo je da se pije po jedna šoljica ujutru i uveče bar tri-četiri dana.