Namirnica koju obavezno treba imati u jelovniku jeste kiselo mleko. Uključivanjem kiselog mleka u svakodnevnu ishranu unosite važne minerale poput magnezijuma, kalijuma i kalcijuma, ali i vitamine B grupe, A, D i K.

Osim što je nutritivno bogato, kiselo mleko ima i nizak kalorijski sadržaj, prosečno samo 50 kcal na 100 grama te nizak glikemijski indeks, što ga čini odličnim izborom za osobe koje paze na ishranu.

Prirodni probiotik

Kiselo mleko je izvrstan prirodni probiotik. Bakterije mlečne kiseline povoljno deluju na crevnu mikrofloru tako što podstiču rad creva, olakšavaju varenje i potpomažu regeneraciju sluznice organa za varenje. Takođe, redovna konzumacija jača imunološki sistem.

Nutricionisti često ističu da kiselo mleko deluje kao metla za creva. Podstiče lučenje probavnih sokova, ublažava zatvor, a može pomoći i u sagorevanju masnoća, zbog čega je odličan dodatak ishrani za one koji žele regulisati telesnu težinu.

Kada treba biti oprezan?

Dobra vest je da ga mogu konzumirati i osobe s intolerancijom na laktozu, jer fermentacijom dolazi do značajnog smanjenja tog mlečnog šećera. Ipak, kao i sa svime, važno je konzumirati ga umereno, posebno ako niste navikli na fermentisane proizvode, jer prevelike količine mogu izazvati blage stomačne smetnje.

