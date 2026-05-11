Zdrava ishrana igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca i produženju životnog veka. Stručnjaci upozoravaju da određene namirnice mogu povećati rizik od srčanih bolesti, visokog krvnog pritiska i gojaznosti.

Kardiolog dr Baskar Semita otkrio je koje dve vrste mesa nikada ne jede i savetovao da ih treba što više ograničiti ukoliko želite zdravo srce i dug život.

1. Prerađeno meso

Prerađeno meso smatra se jednom od najštetnijih vrsta hrane za kardiovaskularno zdravlje. U ovu grupu spadaju slanina, kobasice, viršle i razne mesne prerađevine.

Prema rečima doktora, ovakva hrana sadrži velike količine natrijuma, zasićenih masti i konzervansa koji mogu povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Redovno konzumiranje prerađenog mesa povezano je sa povećanim nivoom holesterola, gojaznošću i problemima sa krvnim pritiskom.

2. Crveno meso

Iako je crveno meso bogato proteinima i mnogima omiljeni izbor u ishrani, preterana konzumacija može imati negativne posledice po zdravlje.

Kardiolog upozorava da velike količine crvenog mesa mogu povećati nivo lošeg holesterola i doprineti razvoju srčanih bolesti zbog visokog sadržaja zasićenih masti.

Povremena konzumacija ne mora predstavljati veliki problem, ali stručnjaci savetuju umerenost i kontrolisan unos.

Kako sačuvati zdravlje srca?

Lekari preporučuju ishranu bogatu povrćem, voćem, integralnim žitaricama i zdravim proteinima poput ribe i mahunarki. Smanjenje unosa prerađenog i crvenog mesa može doprineti boljem radu srca, nižem holesterolu i dužem životnom veku.

Redovna fizička aktivnost, dovoljan unos vode i balansirana ishrana ključni su faktori za očuvanje zdravlja i prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

