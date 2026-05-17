Mnoge žene sa tankom kosom imaju problem da im frizura brzo izgubi volumen i deluje beživotno već nekoliko minuta nakon feniranja. Frizeri sada otkrivaju da tajna nije u skupim preparatima, već u pravilnoj tehnici sušenja kose.

Poznati frizer Luk Heršeson, koji sarađuje sa zvezdama poput Kire Najtli i Viktorije Bekam, kaže da volumen počinje još tokom feniranja, posebno u predelu korena.

Najvažniji trik za volumen kose

Da bi kosa izgledala gušće, frizer savetuje da se kosa suši u suprotnom smeru od prirodnog rasta, naročito pri korenu. Tokom feniranja pramenove treba podizati vertikalno i usmeravati topao vazduh direktno ka korenu, a zatim pustiti da se ohlade u tom položaju.

Na taj način kosa dobija prirodan volumen bez potrebe za velikom količinom proizvoda.

Hladan vazduh pravi veliku razliku

Frizer ističe da mnogi preskaču završni mlaz hladnog vazduha, iako upravo on pomaže da frizura duže zadrži oblik. Hladan vazduh zatvara dlaku, smanjuje kovrdžanje i čini kosu sjajnijom.

Izbegavajte teške preparate

Kod tanke kose važno je koristiti lagane šampone i preparate za volumen. Teška ulja, maske i bogati serumi mogu dodatno otežati vlas i učiniti da kosa izgleda još ređe. Regenerator treba nanositi samo na krajeve, dok koren mora ostati lagan kako bi kosa zadržala punoću.

Važno je i šišanje

Frizer upozorava da previše slojeva može učiniti da kosa izgleda tanje nego što jeste. Zbog toga se preporučuju ravniji i puniji krajevi koji vizuelno daju efekat gušće kose.

