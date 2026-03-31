Posle 50. godine, telo prolazi kroz promene: smanjuje se mišićna masa, hormoni se menjaju, a nivo aktivnosti kod mnogih opada. Sve to usporava sagorevanje kalorija. Ipak, stručnjaci za ishranu tvrde da i male promene mogu napraviti veliku razliku.

Zanimljivo je da se neka od najjednostavnijih rešenja već nalaze u vašoj kuhinji – u vidu začina. Osim što daju ukus jelima, određeni začini mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi, smanjenju upala i ubrzanju metabolizma.

CIMET

Cimet je poznat po tome što može pomoći u regulaciji šećera u krvi i poboljšanju osetljivosti na insulin. To znači da telo efikasnije koristi energiju. Takođe je bogat antioksidansima koji pomažu u borbi protiv upala i stresa u organizmu.

ĐUMBIR

Đumbir je odličan za varenje, ali i za ubrzavanje metabolizma. Može smanjiti osećaj gladi, podstaći sagorevanje masti i povećati nivo energije. Uz to, ima i protivupalna svojstva.

KURKUMA

Kurkuma sadrži kurkumin, aktivni sastojak koji pomaže u smanjenju upala i poboljšava probavu. Neka istraživanja ukazuju i na njen potencijal u mršavljenju. Najbolje deluje kada se kombinuje sa crnim biberom, jer se tada bolje apsorbuje u organizmu.

Ne postoje čudotvorna rešenja, ali ovi začini mogu biti jednostavan i prirodan način da podstaknete metabolizam nakon 50. godine.

