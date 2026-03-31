Tajna bujnih i zdravih lala ne krije se u skupim preparatima, već u jednostavnom triku koji koriste holandski cvećari, talogu od kafe.

Ovaj prirodni dodatak blago povećava kiselost zemljišta, obogaćuje ga važnim mineralima poput azota, kalijuma i fosfora i istovremeno odbija štetočine, čime stvara idealne uslove za rast lukovica.

Osim što hrani biljku, kafa poboljšava strukturu zemlje, čineći je rastresitijom i pogodnijom za zadržavanje vlage. Pravilna sadnja je takođe ključna, pa se lukovice sade u rastresito tlo sa dobrom drenažom, uz dodatak peska i male količine ohlađenog taloga kafe na dnu rupe.

Zalivanje treba započeti tek kada se pojave prvi izdanci, i to umereno, direktno uz koren, kako bi se izbeglo truljenje. Tokom cvetanja može se dodati još malo kafe na površinu zemlje. Uz pravilnu negu, uključujući uklanjanje precvalih cvetova i izbor kvalitetnih lukovica, lale će dugo krasiti dvorište bogatim i zdravim cvetovima.