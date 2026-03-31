Sin Hilarije Boldvin je imao neočekivanu nezgodu tokom porodičnog odmora.

Majka sedmoro dece (41) je u ponedeljak, 30. marta podelila niz fotografija na Instagramu kako bi sumirala vreme provedeno sa porodicom na odmoru. Hilarija je u opisu otkrila da je njen sin Leonardo (9), završio u bolnici nakon što je razbio čelo.

„Volim što je moja porodica došla da me poseti nakon poslovnog putovanja. Tako posebno vreme da smo ovde zajedno“, napisala je u opisu. „Upozorenje: Leo je razbio čelo, ali smo bili dobro zbrinuti u bolnici.“

„Jako sam zahvalna na ljubaznosti i pažnji. Osim toga, bilo je odlazaka na plažu zajedno, vežbanje hodanja i sličnih stvari. Stvorili smo uspomene. Nedostajali su mi toliko da je bolelo.“

Hilarija deli sedmoro dece sa suprugom Alekom Boldvinom — Ilariju (2), Mariju (4), Eduarda (5), Romea (7), Lea, Rafaela (10), i Karmen (12). Alek je takođe otac ćerke Ajrland (30), iz prethodne veze.

Nedelja mode i zabava

Hilarija je još u februaru podelila fotografije na Instagramu u kojima je sumirala svoje iskustvo na Nedelji mode u Njujorku, koje je provela zajedno sa svojom decom.

Na fotografijama je pozirala sa starijom decom (Romeom, Leom, Rafaelom i Karmen) na jesenjoj prezentaciji brenda ,,ALICE + OLIVIA by Stacey Bendet" u ,,Surrogate's Court"-u 14. februara u Njujorku.

Ona je takođe dodala i nekoliko fotografija sa mlađom decom (Ilarijom, Marijom i Eduardom) kako uživaju u zabavi u lokalnom parku.

„Nedelja mode…nekako sa mojim bebama…nekako zabavno vreme #nyfw #thebaldwins #hilariabaldwin #aliceandolivia #lagence“, napisala je Hilarija uz svoju objavu.

Porodica na snegu

Hilarija i Alek su u decembru podelili zajedničku objavu na Instagramu dok su uživali u snežnom danu sa svojom decom. U videu, objavljenom uz muziku Čaka Berija „Run Rudolph Run“, se pojavila bliska porodica koja se sankala po brdima, prenosi People.

„Sankali smo se…jeli smo…sneg“, napisala je Hilarija u objavi.

