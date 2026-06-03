Silicijum ima brojne koristi za kožu i kosu, prema rečima dermatološkinje.

U nastavku otkrivamo zašto je dobar za kožu, koje namirnice ga sadrže najviše i koji dodaci ishrani osiguravaju optimalne količine.

Lepa koža i svež i blistav ten najbolji su „modni dodatak“ (bolji i od dizajnerske torbe). Kako bismo ga postigle, mnoge od nas u poslednje vreme posežu za dodacima kolagena koji obećavaju zaglađenu i puniju kožu, s više ili manje vidljivim rezultatima.

Potraga za novim dodacima koji podržavaju mladolik izgled kože širi se i na takozvani „novi kolagen“, poput praha od koštane srži, ali i na druge sastojke koji su, iako već dugo prisutni na policama radnji zdrave hrane, tek sada ponovo otkriveni i popularnost im raste. Jedan od njih je i silicijum, mineral ključan za proizvodnju kolagena. Reč je o pravoj ,,anti-age" zvezdi s više funkcija, koja se odavno koristi za jačanje noktiju, kose, kostiju i hrskavice, ali pre svega za poboljšanje elastičnosti i hidratacije kože.

Šta je silicijum?

Silicijum (neorganski) jedan je od najzastupljenijih minerala na površini naše planete i nužan je za život na Zemlji. Organski silicijum nalazi se u vezivnom tkivu našeg organizma, u većim koncentracijama u kostima, koži, kosi, zubima i hrskavici. Nakon gvožđa i cinka, reč je o jednom od najrasprostranjenijih minerala u našem telu. No, baš poput kolagena, ovaj esencijalni oligoelement počinje da se samnjuje u našem organizmu već od 20. godine života.

Silicijum i njegove koristi za kožu

„Silicijum ima važnu ulogu u regeneraciji kože i povezan je s održavanjem zdrave strukture kože“, objašnjava Ev-Šarlot Volter, renomirana dermatološkinja koja vodi ordinaciju ,,Dermatologie am Savignyplatz" u elegantnoj berlinskoj četvrti ,,Charlottenburg" za Vogue.

„Doprinosi stvaranju i stabilizaciji kolagena i elastina podstičući umrežavanje između strukturnih proteina, što je ključno za čvrstinu, elastičnost i zadržavanje vlage u koži.“

Da li uzimanje silicijuma poboljšava kvalitet kože?

„Uzimanje dodataka silicijuma može da poboljša hidrataciju kože podsticanjem glikozaminoglikana, molekula koje vežu vodu i mogu zadržati velike količine vlage“, kaže dermatološkinja.

„To doprinosi boljoj napetosti kože i jačanju njene zaštitne barijere. Silicijum je potreban za sintezu kolagena i strukturni integritet vezivnog tkiva. Jačanjem kolagenske mreže može pomoći u smanjenju vidljivih znakova starenja, uključujući sitne linije i gubitak elastičnosti.

Osim toga, silicijum ima blaga protivupalna svojstva i može pomoći u smanjenju crvenila i iritacija, kao i u ublažavanju upalnih stanja kože poput ekcema i psorijaze. Endogeni nivoi silicijuma s godinama se smanjuju. Uzimanje dodataka od dvadesetih godina nadalje može pomoći u održavanju kolagena, tonusa kože, hidratacije i opšteg zdravlja kože“, zaključuje dermatološkinja.

Prednosti silicijuma za kožu i ceo organizam

Pomaže u proizvodnji kolagena u vlasištu i podstiče stvaranje keratina (proteina koji čini kosu) čime kosi vraća vitalnost i jača oslabljenu kosu.





Jača nokte i pomaže u borbi protiv lomljivih noktiju.





Podsticanjem proizvodnje kolagena poboljšava fleksibilnost zglobova i jača hrskavicu, a može ublažiti i simptome artroze.





Blagotvorno deluje na zdravlje kostiju: poput kalcijuma učestvuje u formiranju kostiju i pomaže u prevenciji osteoporoze.





Podstiče rad imunološkog sistema.





Povećava elastičnost vena i arterija pa je koristan za ceo kardiovaskularni sistem.





Deluje zaceljujuće na rane i ubode insekata.





Poboljšava hidrataciju, snagu i vitalnost celog organizma.

Kontraindikacije

Silicijum se uopšteno dobro podnosi ako se uzima u preporučenim dozama, no ne preporučuje se:

osobama koje pate od bolesti bubrega





tokom trudnoće i dojenja, osim ako se prethodno ne savetujete sa lekarom

Namirnice bogate silicijumom

Brojne biljne namirnice sadrže različite količine silicijuma. Međutim, zapadnjačka ishrana bogata prerađenom hranom, a siromašna povrćem i celim žitaricama, često ne osigurava dovoljan unos ovog minerala. Jedan od jasnih znakova nedostatka silicijuma mogu biti slaba kosa, lomljivi nokti i beživotna koža. U takvim slučajevima preporučuje se uzimanje dodataka ishrani uz savetovanje sa stručnjakom.

Evo nekoliko namirnica koje su dobar izvor ovog vrednog minerala: zelene mahune, banane, lisnato zeleno povrće poput spanaća i kelja, integralni pirinač, proso, ječam, raž i zob, krompir, sočivo, sveži grašak, beli luk i luk.

Koliko silicijuma uzimati dnevno?

Preporučena dnevna doza iznosi od 2 do 5 grama dnevno, a kao dodatak ishrani dostupan je u obliku kapsula, ali može se pronaći i u tečnom obliku, kao i kao sastojak gelova za zdravlje zglobova.

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