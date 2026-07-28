Banana dijeta je stekla popularnost kada je objavljena knjiga u Japanu u kojoj opisana istinita priča Japanca Hitoši Vatanbe, koji je pomoću ove dijete smršao 18 kilograma za nekoliko meseci. On tvrdi da oni koji žele da smršaju treba da zamene uobičajen doručak bananama sa mlakom vodom i suvišni kilogrami će se istopiti.

Hitoši Vatanbe smatra da kombinacija banana s vodom sobne temperature ubrzava metabolizam. Za ručak i večeru može se jesti bilo šta, i dalje će se gubiti kilogrami.

Pravila su sledeća:

* Jedite banane za doručak. Možete pojesti i nekoliko komada, nije određeno. Uz ovo pijete samo vodu sobne temperature ili čašu nemasnog mleka.

* Za ručak pojedite neku laganu hranu i salatu. Sada možete piti samo vodu sobne temperature.

* Za večeru možete jesti bilo šta. Ipak, vodite računa da to bude zdrava hrana, poput povrća.

* Možete pojesti bananu između obroka, ali nije dozvoljen drugi desert.

* Večera je najkasnije u 20 sati.

* Na spavanje idite najkasnije u ponoć. Poželjno je da prođe 4 sata od večere.

Ovakav režim ishrane traje 12 dana i ukoliko jedete dobro izbalansiranu i zdravu ishranu, sigurno ćete smršati. Za ostale obroke preporučuje se voće, povrće, jaja, živinsko meso bez kožice, morski plodovi.

Ukoliko vam je lakše da pratite konkretan jelovnik, evo primera za nedelju dana:

Doručak:

Svako jutro je isti jelovnik i sastoji se od banana i čaše mleka ili vode sobne temperature.

Ručak i večera:

Ponedeljak

Ručak: supa sa povrćem, kupus salata

Večera: 100 g belog pilećeg mesa, salata po želji

Utorak

Ručak: spanać sa pirinčem, salata

Večera: 100 g lososa, komad integralnog hleba, salata

Sreda

Ručak: 50 g testenine sa paradajz sosom, salata od sveže cvekle

Večera: 70 g junećeg mesa sa roštilja, komad integralnog hleba, salata

Četvrtak

Ručak: dinstano povrće, paradajz salata

Večera: pileći batak bez kožice, salata po izboru

Petak

Ručak: riblja čorba i salata po izboru

Večera: 100 g ćuretine i zelena salata

Subota

Ručak: lagana čorba od povrća, salata od svežeg krastavca

Večera: pileće ili ćureće meso na roštilju, salata

Nedelja

Ručak: dinstane pečurke sa pirinčem.

Večera: Grilovano povrće i paradajz salata.

Pošto završite jednu nedelju, počnite ispočetka.

Napomena: Konsultujte se sa lekarom ili nutricionistom pre držanja dijete.

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