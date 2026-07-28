Nekadašnja najbolja teniserka sveta Ana Ivanović podelila je sa pratiocima fotografije sa odmora na italijanskom ostrvu Kapri, a najviše pažnje privukla je fotografija na kojoj pozira u ružičastom bikiniju. Uz objavu je kratko napisala: „Capri recap“.

Na fotografijama se vidi kako uživa u krstarenju ispred čuvenih stena Faraglioni, jednog od simbola ostrva Kapri. U jednostavnom letnjem izdanju, sa naočarima za sunce i bez mnogo šminke, Ana je dobila brojne komplimente pratilaca koji su istakli da izgleda odlično.Minimalistički letnji stajling, elegantne naočare za sunce i efektni bikini pokazali su da joj jednostavna izdanja najbolje pristaju, a pratioci nisu štedeli komplimente na račun njenog izgleda.

Osim trenutaka sa jahte, bivša teniserka podelila je i druge uspomene sa letovanja, koje provodi u društvu prijateljica. Među njima je bila i nekadašnja nemačka teniserka Anđelik Kerber, a zajedničke fotografije izazvale su pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

U komentarima su se nizale poruke podrške i pohvale, poput: „Predivna si“, „Sijaš“, „Uživaj sa prijateljicama“ i „Lepo vas je videti zajedno“.