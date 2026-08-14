Ana Ivanović ponovo je privukla pažnju svojih pratilaca, ali ovog puta nisu u pitanju ni tenis ni glamurozne haljine sa crvenog tepiha. Nekadašnja najbolja teniserka sveta pokazala je kako provodi avgustovske dane – aktivno, u prirodi, pored vode i, sudeći po fotografijama, potpuno opušteno.

„Aktivni dani i avanture na otvorenom“, kratko je napisala Ana uz seriju fotografija koju je 13. avgusta objavila na Instagramu.

Na fotografijama koje je podelila vidi se kako uživa pored reke okružene planinama, ali i na morskoj obali. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj pozira u žutom bikiniju, sa kačketom i velikim sunčanim naočarima.

Iako se iz same objave ne može pouzdano utvrditi gde su baš sve fotografije nastale, jasno je da je Ana prethodnih dana spojila ono što očigledno najviše voli – more, prirodu i fizičku aktivnost. Zato ne bi bilo odgovorno tvrditi da je reč o određenom mestu samo na osnovu pejzaža sa fotografija.

Od mora do planina, Ana ne miruje

Da je leto rešila da iskoristi maksimalno, pokazuju i njene prethodne objave. Početkom avgusta mediji su zabeležili da je Ivanovićeva boravila na odmoru u Italiji, gde je takođe objavljivala fotografije u kupaćem kostimu.

Na njenom Instagram profilu poslednjih dana smenjuju se fotografije sa plaže, iz prirode i sa putovanja, a 10. avgusta objavila je i nove uspomene sa letnjih dana.

Iako se od profesionalnog tenisa oprostila još 2016. godine, sportske navike očigledno nije ostavila iza sebe. Na fotografijama deluje preplanulo i veoma fit, a upravo aktivan način života često je tema sadržaja koji deli sa pratiocima.

Žuti bikini ukrao pažnju

Ovoga puta nije joj bio potreban ni skupoceni stajling ni posebna scenografija. Žuti bikini, crni kačket, naočare za sunce i širok osmeh bili su dovoljni da fotografija privuče pažnju.

Ana je pokazala zategnutu sportsku figuru, a iza nje se vidi predeo kao sa razglednica, bistra voda, zelenilo i planine.

Na drugim fotografijama iz iste objave može se videti pored mora, ali i na vidikovcu iznad obale, pa je njena mala letnja foto-reportaža spoj kupanja, šetnje i boravka u prirodi.

Ana, koja u novembru puni 39 godina, tako još jednom pokazuje da penzionerski život jedne nekadašnje šampionke nema mnogo veze sa mirovanjem.

Podsetimo, Ivanovićeva je tokom karijere bila prva teniserka sveta, a najveći uspeh ostvarila je 2008. godine, kada je osvojila Rolan Garos i stigla na prvo mesto WTA liste.