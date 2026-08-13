Kejt Mos je žena kojoj je dovoljno da se pojavi na plaži i internet već ima mišljenje. Jedna od najpoznatijih manekenki svih vremena ovog leta uživa na Formenteri, gde je snimljena na odmoru sa ćerkom Lilom Mos (23).

Majka i ćerka provodile su vreme na brodu, kupale se i uživale u Mediteranu, ali su fotografije ubrzo prestale da budu samo obični prizori sa odmora. U centru pažnje našla se Kejt i njen izgled u 52. godini.

Jedan kupaći bio je dovoljan da internet „eksplodira“

Kejt je za dan na moru izabrala jednostavan crni jednodelni kupaći kostim sa otvorenim leđima i dubokim dekolteom, dok je Lila nosila crveni bikini sa paisley dezenom. Kejt je stajling upotpunila zlatnim minđušama i narukvicama, bez mnogo pompe, baš u svom prepoznatljivom stilu.

I tu je krenula stara internet priča: jedni su komentarisali da je manekenka „previše mršava“, dok su drugi stali u njenu odbranu pitajući zašto se telo žene od 52 godine uopšte stavlja pod lupu.

"Premršava je", "Kost i koža. Dajte joj hamburger da pojede", "Jedi, pobogu, jedi", komentarišu izgled slavne Kejt Mos a ističu i da je njena ćerka Lili suviše mršava: "Da li imaju lance na frižideru?", "Moraju više da jedu - eto rečeno je to".

Komentari su bukvalno podeljeni, pa su na suprotnoj strani od ovakvih opaski komplimenti i odbrana koji glase: "Kejt Mos je u 52. godini prelepa", "Zašto ljudi odmah kritikuju nekog zbog izgleda? Nije njihovo telo niti njihova briga", "Lepotice su. Ko govori negativno o njima, govori o sebi". Jedna žena je dodala: "Svi stare":

Fotografije su privukle pažnju i zbog još jednog detalja, koliko Lila podseća na slavnu majku. Lila je i sama izgradila manekensku karijeru, a Kejt je ranije govorila da ćerku podržava, ali i da je pušta da pronađe sopstveni put u modnom svetu. Majka i ćerka su veoma bliske i, prema Lilinim rečima, čuju se svakodnevno čak i kada su na različitim stranama Atlantika.

Od burnih devedesetih do joge i mirnijeg života

Kejt Mos već decenijama prati reputacija jedne od najvećih buntovnica modne scene. Međutim, njen današnji život prilično se razlikuje od slike koju je javnost o njoj imala tokom devedesetih.

Još pre nekoliko godina otkrila je da pokušava da svakog jutra radi makar malo joge, a kod kuće ima prostirku, TRX i male tegove. Njena rutina ne zvuči ni približno toliko komplikovano koliko bi se očekivalo od jednog od najpoznatijih supermodela na svetu.

Kasnije je govorila i o meditaciji, boravku u prirodi i plivanju na otvorenom, navikama kojima se sve više okrenula kako je menjala životni ritam.

Zanimljivo je da Kejt ni negu kože ne predstavlja kao nauku. Ranije je priznala da voli jednostavnu rutinu, umivanje, serum ili kremu, bez beskonačnog niza proizvoda.

A možda upravo zbog toga najnovije fotografije toliko privlače pažnju. Kejt Mos više nije dvadesetogodišnja devojka koja je devedesetih promenila pravila modne industrije i očigledno ni ne pokušava da izgleda kao da jeste.

Sa 52 godine obukla je kupaći, skočila u more i nastavila da uživa u odmoru sa ćerkom. Internet je, kao i obično, uradio sve ostalo.