Hejli Stajnfeld je zablistala na crvenom tepihu.
Glumica (29) je zabeležila svoje prvo pojavljivanje u javnosti otkako je ranije ove godine dobila ćerku Harper Hejz Alen sa suprugom Džošom Alenom. Pojavila se na manifestaciji ,,D23: The Ultimate Disney Fan Event" u Anahajmu, u Kaliforniji.
Na događaju povodom promocije njenog novog animiranog dugometražnog filma ,,Hexed", Stajnfeldova je nosila elegantni crni mantil preko bele košulje, stegnut crnim pojasom u struku. Glumica je takođe nosila farmerke i crne štikle.
Stajnfeldova se poslednji put pojavila na dodeli nagrada Zlatnih globusa 2026. godine, gde je pokazala svoj trudnički stomak u svilenoj šifon haljini brenda ,,Prada" u boji breskve, koju je stilizovao Endru Ficsimons i uklopio sa skoro 2.000 belih dijamanta koji su padali sa njene ,,Repossi" dijamantske ogrlice.
Mesec dana nakon ovog posebnog događaja, na kom je njen film ,,Sinners" bio nominovan za sedam nagrada, oglasila se na svom podkastu ,,Beau Society" na platformi ,,Substack" kako bi podelila kako se pripremala da po prvi put postane majka.
„Naravno, imam sve liste obaveza (za koje znate da ih obožavam) i bila sam zauzeta istraživanjem i opštom reorganizacijom života koja se dešava kada se spremate da dobijete bebu“, napisala je Stajnfeldova. „Ali najdublji i najvažniji deo pripreme za ovu bebu bila je unutrašnja strana svega toga: tihi razgovori koje vodim sama sa sobom skoro svakog dana.“
„Slušajući svoj unutrašnji osećaj, doživela sam ovu nestvarnu svest celim telom da će se naš svet proširiti na predivne načine. Spremamo se da upoznamo nekoga koga već toliko volimo“, dodala je ona. „Lomila sam glavu tražeći reči da opišem taj osećaj, ali ih još uvek nemam. Možda je to i poenta. Za sada sam blagoslovena što jednostavno uživam u tom osećaju.“
Očinstvo
Nakon rođenja njihove ćerke, Alen, kvaterbek tima Buffalo Bills, prokomentarisao je kako se snalazi u ulozi oca.
„Mislim da to definitivno malo menja način razmišljanja. Veoma sam uzbuđen“, počeo je on.
„Zaista verujem da će ovo biti najbolja verzija mene. Znate, u svim aspektima, u mojoj profesionalnoj karijeri, u mom privatnom životu.“ Zatim je pohvalio Stajnfeldovu, kojom se oženio u maju 2025. godine, što podržava njegovu karijeru dok se zajedno snalaze kao roditelji.
„To je takav blagoslov, a ja imam apsolutnu rok zvezdu od supruge koja trenutno radi toliko toga i omogućava mi da budem ovde u ovom trenutku i sa svojim saigračima“, nastavio je on, napominjući da je ovo „poseban period“.
Dan majki
Stajnfeldova je takođe podelila deo atmosfere sa svog prvog Dana majki ovog proteklog maja, objavivši slatke fotografije svoje devojčice, kao i slavljeničke čestitke i tortu koje je dobila tog dana.
Film ,,Hexed" stiže u bioskope 25. novembra, prenosi People.
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