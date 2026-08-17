Pijaca puna boja, tezge prepune svežeg voća i povrća, a čovek bi pomislio – zdravije ne može. Ipak, nije svaka jabuka, jagoda ili veza spanaća ista kada je reč o ostacima pesticida.

Najnoviju listu za 2026. godinu objavila je američka neprofitna organizacija Environmental Working Group (EWG), na osnovu podataka američkog Ministarstva poljoprivrede. Važno je naglasiti da ovo nije lista „otrovnih“ namirnica, već proizvoda na kojima su tokom testiranja najčešće pronalaženi ostaci pesticida.

Spanać na vrhu liste, odmah iza njega jagode

Na ovogodišnjoj listi „Prljavih 12“ našli su se:

spanać kelj, raštan i listovi slačice jagode grožđe nektarine breskve trešnje jabuke kupine kruške krompir borovnice.

Posebno se izdvaja spanać, koji je završio na prvom mestu, dok su visoko rangirane i jagode, grožđe i koštunjavo voće. Prema EWG-u, pesticidi su pronađeni na 96 odsto uzoraka namirnica sa ove liste.

Ne morate da ih izbacite iz ishrane

Ovakva lista ne znači da treba da prestanemo da jedemo jabuke, jagode ili spanać. Čak i sam EWG naglašava da je važno jesti dosta voća i povrća, bez obzira na to da li je organski ili konvencionalno uzgajano.