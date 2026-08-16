Priča koju je u svojoj biografiji o princezi od Velsa izneo pisac Kristofer Andersen privukla je pažnju javnosti jer pokazuje koliko se, prema njegovim tvrdnjama, u kraljevskoj porodici vodi računa čak i o naizgled sitnim detaljima.

Naime, Čarls i Kamila navodno su bili zabrinuti zbog toga što bi se u kraljevskim monogramima pojavilo previše slova „C“. Zbog toga su, prema Andersenovim navodima, pitali Kejt da li bi joj smetalo da svoje puno ime Ketrin (eng. Catherine) počne da piše kao Katerin (eng. Katherine).

Prema Andersenovim tvrdnjama, princ Vilijam je smatrao da je zahtev uvredljiv, ne samo prema njegovoj supruzi već i prema njenoj porodici. Navodi da je Vilijam od početka njihove veze bio veoma zaštitnički nastrojen prema Kejt i da je uvek želeo da sačuva njenu privatnost i dobrobit.

Kejt nije želela da menja ime

Iako je ceo svet uglavnom poznaje kao Kejt, njeno pravo ime je Ketrin i upravo tako, prema Andersenovim navodima, princeza više voli da joj se obraćaju.

Kralj i kraljica navodno su očekivali da će pristati jer je Kejt poznata po tome što je ljubazna i saradljiva. Andersen tvrdi da je Kejt, uprkos svemu, ostala privržena Čarlsu i nije mu zamerila zbog predloga.

Navodi i da su kasniji zdravstveni problemi kroz koje su oboje prošli promenili perspektivu i učinili ovu priču mnogo manje važnom.

Iza blagog osmeha krije čvrst karakter

Kejt se u javnosti često opisuje kao smirena, ljubazna i nenametljiva, ali Andersen smatra da iza takvog ponašanja stoji veoma snažna ličnost.

Prema njegovim rečima, princeza je sigurna u to ko je i kako želi da je javnost doživljava, pa nije želela da menja svoje ime zbog razloga koji joj je delovao besmisleno.

Kensingtonska palata nije komentarisala ove navode iz knjige.

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