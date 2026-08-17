Šareni veš žene najčešće peru na 30 ili 40 stepeni, a zapravo ne znaju da je to veoma pogrešno, pa čak može biti i opasno.

Većina domaćica smatra da visoka temperatura može da upropasti tkaninu pa garderobu peru na nižim temperaturama, ali mikrobiolozi kažu da tu veoma grešimo i da se tu krije opasnost.

Posebno je opasna temperatura od 30 stepeni jer mnoge bakterije, uključujući i Ešerihiju koli, lako mogu da prežive te temperature.

Temperatura od 40 stepeni je granična što se tiče ubijanja bakterija, pa mikrobiolozi kažu da, ako želite da budete sasvim sigurni, uvek okrenite termometar na 60 stepeni.